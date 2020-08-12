12 Ağustos Koronavirüs (coronavirüs) vaka ve ölüm sayısı: Türkiye tablosu güncel veriler.. İstanbul, Ankara, Gaziantep günlük vaka sayıları

Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında ve hastaneden taburcu edilen yeni hastasayısında artış (sırasıyla %13,8 ve %3,8), yeni COVID-19 vaka sayısında ve entübe edilen yeni hasta sayısında ise azalma (sırasıyla -%0,8 ve -%9,8) görülmüştür.



Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%23,1). En fazla artış ise Ege Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark 14 vakadır.



80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 16,0, erkeklerde ise 24,7’dir.



Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Akdeniz Bölgesindedir (-%16,9). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Ortadoğu Anadolu Bölgesindedir (%86,7).