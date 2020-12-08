12-13 Aralık hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu, 12-13 Aralık tarihleri için herhangi bir karar alınıp alınmadığını merak eden kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belirlenen Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı yönünde araştırmalar sürüyor. Peki, 12-13 Aralık hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı detaylı bilgiler
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1
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Sokağa çıkma yasağı hafta sonu uygulanıp uygulanmayacağı ile gündemde yer almaya devam ediyor. 12-13 Aralık tarihinde sokağa çıkma yasağı konusunda herhangi bir yasak olup olmadığını merak eden pek çok kişi internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İçişleri Bakanlığı üzerinden yayımlanan Koronavirüs Genelgesi kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.
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Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
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Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Vatandaşlar, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.