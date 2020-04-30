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Haber Giriş: 30 Nisan 2020 - 15:30,

1170 TL ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği ödemesi ne zaman?

Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 TL destek için araştırmalar hız kazandı. Ücretsiz izin maaş desteği olarak bilinen bu ödemenin ne zaman başlayacağı başvurusunu tamamlayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 1170 TL ne zaman yatacak? Ücretsiz izin maaş desteği ödemesi ne zaman?

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Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği başvuruları devam ederken, başvurularını tamamlayan vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay, aylık 1170 lira olarak verilecek maaş desteği için tarih araştırmaları yoğunlaştı. İşte, '1170 TL ne zaman yatacak?' sorusunun yanıtı...

2NASIL BAŞVURU YAPILIR
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NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Nakdi Ücret Desteği'ne başvuru sisteminin açıldığını belirterek, işverenlerin ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabileceklerini ifade etti.

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Bildirimlerin ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3'üne kadar yapılacağını bildiren Selçuk, çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığını vurguladı.

4ÖDEMELER NE ZAMAN
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ÖDEMELER NE ZAMAN?

15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını kaydetti.

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Selçuk, 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek." ifadelerini kullandı.

6KİMLER YARARLANACAK
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KİMLER YARARLANACAK?

Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağına ilişkin Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız." değerlendirmesinde bulundu.

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