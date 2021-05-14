1100 TL yardım parası sorgulama ve başvuru ekranı! E-Devlet yardım sorgulama ekranı
1100 TL yardım parası sorgulama işlemi gündemde yer alıyor. Pandemi destek ödemesi başvurusu 1100 TL sosyal yardım desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuru işlemlerini gerçekleştirmişti. 1100 lira sosyal yardımı için detaylar belli olurken henüz müracaatta bulunmayanlar ise başvuru ekranına gözlerini çevirdi. İhtiyaç sahibi ailelere verilen ödemeler için e Devlet ekranı üzerinden sorgulamalar yapılıyor. 1100 TL pandemi sosyal destek başvuru formu aracılığıyla müracaatlarını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, değerlendirme işlemini sonraki süreçte öğrenecek. Peki, 1100 TL yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, pandemi sosyal destek yardımı başvurusu E-Devlet sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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1100 TL pandemi yardım başvurusu ile devlet desteğinden faydalanmak isteyen pek çok kişi, internet üzerinden bu başvurunun nasıl yapıldığını ve sorgulandığını araştırıyor. E-Devlet üzerinden 1100 TL pandemi yardım başvurusu için yapılması gereken şey ise gerekli alanları doldurmak olacak. Peki, 1100 TL pandemi yardım başvurusu ve sorgulama nasıl yapılır? İşte, E-Devlet pandemi başvurusu ve sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler
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1100 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti. Bakan Yanık şunları söyledi: “Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV’lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi gerçekleştireceğiz.” dedi.
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Bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.
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E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.