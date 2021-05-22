1100 TL yardım parası e devlet sorgulama ekranı! Pandemi sosyal destek yardımı yattı mı?

1100 TL yardım parası sonuçları son gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen destek yardımının durumu E-Devlet üzerinden TC Kimlik Numarası ile sorgulanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada 1100 lira tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını aktardı. Hesaplarını kontrol edecek olanların öncelikle e Devlet şifresine sahip olması gerekiyor.