1100 TL yardım parası e devlet sorgulama ekranı! Pandemi sosyal destek yardımı yattı mı?
1100 TL yardım başvurusu sonuç sorgulama ekranı gündemde yer almaya devam ediyor. ihtiyaç sahibi 2 milyonu aşkın haneye, 1100 lira tutarında Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlandı. Hak sahiplerinin durumu ve 1100 TL sosyal yardım desteğinin yatıp yatmadığı e-Devlet'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden sorgulanacak. Peki, pandemi sosyal destek yardımı yattı mı? İşte, 1100 TL yardım parasıe devlet sorgulama ekranı.
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1100 TL yardım parası sonuçları son gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen destek yardımının durumu E-Devlet üzerinden TC Kimlik Numarası ile sorgulanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada 1100 lira tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını aktardı. Hesaplarını kontrol edecek olanların öncelikle e Devlet şifresine sahip olması gerekiyor.
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1100 TL YARDIM PARASI YATTI MI?
Bakan Yanık, "Ramazan Bayramı'na kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarımız 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemelerini konutlarında ulaştıracak. Böylece Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında toplamda 2 milyonun üzerinde haneye destek vermiş olacağız." bilgisini verdi.
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Süreç içerisinde hiçbir ihtiyaç sahibi haneyi yalnız bırakmama gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Yanık, yardımların etkin ve hızlı bir şekilde teslim edilmekte olduğunun altını çizdi.
Bakanlıkça, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri, salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik ve herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yapılıyor.
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SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
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Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.