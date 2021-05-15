1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet pandemi sosyal destek yardımı sonuç sorgulama ekranı!

Yardım başvurusu e Devlet ekranı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Daha önce 1000 TL olarak verilen pandemi sosyal yardım desteği miktarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile 1100 TL'ye çıkarıldı. İhtiyaç sahibi ailelere verilen ödemeler için daha önceki süreçte e devlet üzerinden yapılan başvurular bu kez sistemde kişilerin hesaplarına yatırılıyor. 1100 TL pandemi sosyal destek yardım miktarı, bilgileri bulunmayan kişilerin ise PTT kartlarını yapılıyor. Bu süreçte yardım destekleri için başvuruya gerek olmayacak.