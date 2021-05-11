1100 TL sosyal yardım parası yattı mı? Sosyal yardım sorgulama hakkında bilgiler

1100 TL sosyal yardımların ne zaman ödeneceği merak ediliyor. 1100 TL sosyal yardım ödemelerinin detayları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Bakanlık tarafından destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağı ifade edildi. İŞKUR işsizlik ödeneğinden, Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar, 1100 TL sosyal yardım ödeneğinden faydalanamayacak. Peki, 1100 TL sosyal yardımı kimlere, ne zaman ödenecek?



Corona virüs salgını sebebiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1100 TL sosyal yardım parası verileceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." şeklinde konuşmuştu.