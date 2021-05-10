1100 TL sosyal yardım ne zaman ödenecek? Pandemi sosyal yardım sosyal yardım sorgulama

1100 TL'LİK SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.



Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.



Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.



Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.