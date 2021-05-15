1100 TL sosyal (pandemi) yardım parası yattı mı? Sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgulama hakkında bilgiler..(1000 TL pandemi yardımı)
1100 TL sosyal yardım ödemeleri, bayram öncesi sosyal destek için başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından yeniden gündeme geldi. İhtiyaç sahiplerine yapılacak 1100 TL sosyal yardım ödemeleri online platform üzerinden takip edilebilecek. Peki, 1100 TL sosyal yardım parası yattı mı? İşte Sosyal yardım sorgulama hakkında bilgiler
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1100 TL sosyal yardımların ne zaman ödeneceği merak ediliyor. 1100 TL sosyal yardım ödemelerinin detayları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Bakanlık tarafından destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağı ifade edildi. İŞKUR işsizlik ödeneğinden, Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar, 1100 TL sosyal yardım ödeneğinden faydalanamayacak. Peki, 1100 TL sosyal yardımı kimlere, ne zaman ödenecek?
Corona virüs salgını sebebiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1100 TL sosyal yardım parası verileceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." şeklinde konuşmuştu.
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1100 TL'LİK SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
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Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
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PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA
Yardım Programı hak sahipliği durumunu ise e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Sosyal Yardım Sorgula” başlıklı bölümden kontrol edilebiliyor.
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ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
Pandemi yardım ödemeleri, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan vatandaşların banka hesaplarına yatırılırken, banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yatırılacak.