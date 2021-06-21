1100 TL pandemi (sosyal yardım): Ödemeler nasıl alınacak, T.C Kimlik No ile başvuru ve sonuç nasıl sorgulanır? İşte detaylar
Sosyal yardım bilinen adıyla pandemi yardımlarında Faz 3 ödemeleri ve başvuruları devam ediyor. E-Devlet'ten yapılan işlemlerde hem başvuru hem de yapılan başvuruları takip etme imkanı mevcut. Ayrıca sonuç sorgulama ekranı ile de T.C kimlik numarası ile işlemler yapılabiliyor. Peki 1100 TL pandemi ödemeleri nasıl alınıyor? Banka ve PTT bankamatiklerinden işlem yapılabiliyor mu? İşte tüm merak edilenleri ile sosyal yardım ödemeleri
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Yardım başvurusu e Devlet ekranı ile takip edilmeye devam ediyor. Pandemi döneminde ihtiyacı olan vatandaşlara ödenen 1100 TL sosyal destek yardımı e devlet ekranı üzerinden sorgulanacak. İhtiyaç sahibi ailelere verilen ödemeler için daha önceki süreçte e devlet üzerinden yapılan başvurular bu kez sistemde kişilerin hesaplarına yatırılıyor. 1100 TL pandemi sosyal destek yardım miktarı, bilgileri bulunmayan kişilerin ise PTT kartlarını yapılıyor. Bu süreçte yardım destekleri için başvuruya gerek olmayacak. İşte, binlerce vatandaşın merak ettiği 1100 TL yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? sorusunun yanıtı ve e Devlet pandemi sosyal destek yardımı sonuç sorgulama ve başvuru ekranı
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SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLETTEN NASIL YAPILIR
Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti. Bakan Yanık şunları söyledi: “Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV’lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi gerçekleştireceğiz.” dedi.
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Bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.
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SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.