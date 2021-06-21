1100 TL pandemi (sosyal yardım): Ödemeler nasıl alınacak, T.C Kimlik No ile başvuru ve sonuç nasıl sorgulanır? İşte detaylar

Yardım başvurusu e Devlet ekranı ile takip edilmeye devam ediyor. Pandemi döneminde ihtiyacı olan vatandaşlara ödenen 1100 TL sosyal destek yardımı e devlet ekranı üzerinden sorgulanacak. İhtiyaç sahibi ailelere verilen ödemeler için daha önceki süreçte e devlet üzerinden yapılan başvurular bu kez sistemde kişilerin hesaplarına yatırılıyor. 1100 TL pandemi sosyal destek yardım miktarı, bilgileri bulunmayan kişilerin ise PTT kartlarını yapılıyor. Bu süreçte yardım destekleri için başvuruya gerek olmayacak. İşte, binlerce vatandaşın merak ettiği 1100 TL yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? sorusunun yanıtı ve e Devlet pandemi sosyal destek yardımı sonuç sorgulama ve başvuru ekranı