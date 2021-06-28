1100 TL pandemi ödemesi (sosyal yardım) ödemeleri başvuru ve sonuç sorgulama.. E-Devlet başvuru detayları

Sosyal yardım bilinen adıyla pandemi yardımlarında Faz 3 ödemeleri ve başvuruları devam ediyor. E-Devlet'ten yapılan işlemlerde hem başvuru hem de yapılan başvuruları takip etme imkanı mevcut. Ayrıca sonuç sorgulama ekranı ile de T.C kimlik numarası ile işlemler yapılabiliyor. Peki 1100 TL pandemi ödemeleri nasıl alınıyor? Banka ve PTT bankamatiklerinden işlem yapılabiliyor mu? İşte tüm merak edilenleri ile sosyal yardım ödemeleri



1100 TL pandemi sosyal destek yardım miktarı, bilgileri bulunmayan kişilerin ise PTT kartlarını yapılıyor. Bu süreçte yardım destekleri için başvuruya gerek olmayacak. İşte, binlerce vatandaşın merak ettiği 1100 TL yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? sorusunun yanıtı ve e Devlet pandemi sosyal destek yardımı sonuç sorgulama ve başvuru ekranı