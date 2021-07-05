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Haber Giriş: 05 Temmuz 2021 - 15:51 | 

1100 TL pandemi ödemeleri devam ediyor mu? Sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgulama sayfası E-Devlet'ten nasıl yapılır? İşte detaylar

1100 TL pandemi ödemeleri ile iligi merak edilen sorular internette araştırılıyor. Pandemi yardımı E-Devlet üzerinden T.C kimlik no ile yapılıyor ve sonuç sorgulama ekranı da E-Devlet'ten takip edilebiliyor. Sosyal yardım bilinen adıyla pandemi yardımlarında Faz 3 ödemeleri ve başvuruları devam ediyor. E-Devlet'ten yapılan işlemlerde hem başvuru hem de yapılan başvuruları takip etme imkanı mevcut. Ayrıca sonuç sorgulama ekranı ile de T.C kimlik numarası ile işlemler yapılabiliyor. Peki 1100 TL pandemi ödemeleri nasıl alınıyor? Banka ve PTT bankamatiklerinden işlem yapılabiliyor mu? İşte tüm merak edilenleri ile sosyal yardım ödemeleri

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Sosyal yardım bilinen adıyla pandemi yardımlarında Faz 3 ödemeleri ve başvuruları devam ediyor. E-Devlet'ten yapılan işlemlerde hem başvuru hem de yapılan başvuruları takip etme imkanı mevcut. Ayrıca sonuç sorgulama ekranı ile de T.C kimlik numarası ile işlemler yapılabiliyor. Peki 1100 TL pandemi ödemeleri nasıl alınıyor? Banka ve PTT bankamatiklerinden işlem yapılabiliyor mu? İşte tüm merak edilenleri ile sosyal yardım ödemeleri

1100 TL pandemi sosyal destek yardım miktarı, bilgileri bulunmayan kişilerin ise PTT kartlarını yapılıyor. Bu süreçte yardım destekleri için başvuruya gerek olmayacak. İşte, binlerce vatandaşın merak ettiği 1100 TL yardım başvurusu nasıl ve nereden yapılır? sorusunun yanıtı ve e Devlet pandemi sosyal destek yardımı sonuç sorgulama ve başvuru ekranı

2SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLETTEN NASIL YAPILIR

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLETTEN NASIL YAPILIR

Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti. Bakan Yanık şunları söyledi: “Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV’lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi gerçekleştireceğiz.” dedi.

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Bakanlık, destek ödemelerinin, daha önce e-devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağını bildirdi. Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri Ramazan Bayramına kadar konutlarına teslim edilecek. Ayrıca aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıkları da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacak.

4SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR

SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden “T.C. Kimlik Numarasının” son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir..

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

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