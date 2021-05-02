1100 lira tam kapanma yardım ödemesi başvurul şartları neler, ne zaman yapılacak? "Sosyal Yardım Sorgula" ekranı üzerinden öğrenilecek

1100 lira tam kapanma yardım ödemesi ile ilgili haberler ardından gözler sürecin detaylarına çevrildi. Özellikle 1110 lira yardım ödemesinin kimlere ve ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 lira tutarında nakdi yardımda bulunacaklarını açıklamıştı.