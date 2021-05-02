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GeriEkonomi 1100 lira tam kapanma yardım ödemesi başvurul şartları neler, ne zaman yapılacak? "Sosyal Yardım Sorgula" ekranı üzerinden öğrenilecek
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Ekonomi
Haber Giriş: 02 Mayıs 2021 - 11:42 | 

1100 lira tam kapanma yardım ödemesi başvurul şartları neler, ne zaman yapılacak? "Sosyal Yardım Sorgula" ekranı üzerinden öğrenilecek

1100 lira tam kapanma yardım ödemesine ilişkin detaylar belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi 2 milyonu aşkın haneye, 1100 lira tutarında Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi gerçekleştirileceğini bildirdi. Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumu, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden yapılabilecek. Peki, 1100 lira tam kapanma yardım ödemesi kimlere, ne zaman yapılacak?

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1100 lira tam kapanma yardım ödemesi ile ilgili haberler ardından gözler sürecin detaylarına çevrildi. Özellikle 1110 lira yardım ödemesinin kimlere ve ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan tam kapanma dönemi için ihtiyaç sahibi hanelere 1.100 lira tutarında nakdi yardımda bulunacaklarını açıklamıştı.

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"Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programını başlattıklarını bildiren Yanık, "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.

4SYDVlere 183 milyon lira ilave kaynak aktarılacak

SYDV'lere 183 milyon lira ilave kaynak aktarılacak

Öte yandan Bakanlık tarafından destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağı ifade edildi.

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Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.

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Bakanlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek olunan diğer hanelere desteğin devamı için ayrıca 183 milyon lira ilave kaynak aktarımında bulunacak.

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