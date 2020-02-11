Haber Giriş: 11 Şubat 2020 - 08:03,
Okullar tatil mi sorusuna valiliklerden açıklama! 11 Şubat okulları tatil olan iller
Yurdun pek çok merkezinde kar yağışının ve soğuk havanın etkisini sürdürmesi, 'Okullar tatil mi?' sorusunun yöneltilmesine neden oldu. Bugün okullar tatil mi sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan pek çok vatandaş, valiliklerin açıklamalarını dikkate alacak. Bazı illerde valilikler, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği açısından okulların tatil edilmesi ile ilgili kararı sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Okulların tatil edilmesine ilaveten kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu. İşte, 11 Şubat Salı günü okullar tatil mi sorusuna en yetkili birimlerden alınan cevaplar
Önceki gün gece saatlerinde pek çok ilde hava sıcaklıklarının düşmesi, öğrencilerin 'okullar tatil mi?' sorusunu yöneltmesine neden oldu. Okullara gitmek üzere sabah saatlerinde uyanan pek çok vatandaş, illerinde okulların tatil edilip edilmediğini 'Bugün okullar tatil mi?' sorusunu yönelterek gerçekleştirmek istedi. Bazı illerde valilikler tarafından yapılan açıklamalarla okullar tatil edildi. Bazı illerde ise öğrencilerin beklentisi yerine gelmedi. Peki, 11 Şubat Salı günü hangi illerde okullar tatil edildi? İşte, Bugün okullar tatil mi sorusuna yönelik valilik açıklamaları
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Hava koşullarının elverişli olmadığı illerde valiliklerin gözetiminde alınan okulların tatil edilmesi kararı, gece saatlerinde bazı illerde son dakika gelişmesi olarak aktarıldı. Sosyal medya üzerinden duyurulan bilgiler neticesinde bugün okullar tatil mi sorusuna cevap bulabilen öğrenciler, öğretmenler ve veliler, ikamet ettikleri merkezlerde okulların tatil edilip edilmediğini bu şekilde öğrenebiliyor. Peki, son gelişmeler göz önüne alındığında 11 Şubat Salı günü yani bugün hangi illerde okullar tatil edildi? İşte, okulların tatil edildiği iller
HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Van, Giresun, Siirt, Ordu, Şırnak, Artvin, Kayseri, Bolu, Gümüşhane, Nevşehir, Erzurum, Muş ve Bingöl ve bazı illerde okullar 11 Şubat Salı günü tatil edildi. İşte, okulların tatil edildiği o iller...
Karabük'ün Eskipazar ve Yenice ilçelerinde devam eden kar nedeniyle taşımalı öğrenim gören öğrenciler için eğitime bugün ara verildi.
Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, iki gün önce başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının köy yollarında oluşturduğu olumsuz koşullar nedeniyle taşımayla gelen öğrenciler için okullar Eskipazar ve Yenice ilçelerinde bugün tatil edildi.
Diğer öğrenciler için eğitim-öğretim devam ediyor.
VAN
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle 11 Şubat Salı günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve rehberlik araştırma merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
GİRESUN
Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okulların 11 Şubat Salı günü tatil olacağı bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ARTVİN
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Artvin merkez ve köyleri ile Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde kötü hava şartları ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat Salı günü okulların tatil olacağını duyurdu.
Engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.
SİİRT
İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, yaptığı açıklamada, kent merkezinde olumsuz hava koşullarının devam ettiğini söyledi. Edip, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat Salı günü kent merkezindeki özel ve resmi okulların tatil edildiğini bildirdi.
ORDU
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Salı günü, il genelindeki tüm okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ŞIRNAK
Valilikten yapılan açıklamada, kentte ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu, olumsuz hava koşullarının sürdüğü belirtildi.
Yoğun kar yağışı ve oluşacak buzlanma nedeniyle 11 Şubat Salı il merkezi ile bağlı ilçelerde eğitime ara verildiği, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayıldığı ifade edildi.
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise ilin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bir gün süre ile tatil edildiği belirtildi.
NEVŞEHİR
Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda oluşan yoğun buzlanmadan dolayı taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kara yollarındaki buzlanma nedeniyle il genelindeki taşımalı eğitim ve rehabilitasyon merkezleri yarın tatil edildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yoğun yağan karın oluşturduğu olumsuz koşullar ve olası buzlanmatehlikesi nedeniyle Nevşehir merkeze ve ilçelerine bağlı tüm beldelerle, köyokullarındaki, rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim ve öğretim ile taşımalıeğitime 1 gün süre ile ara verme kararı alınmıştır. Yine kendi imkanlarıyla veyatoplu taşıma ile il merkezine veya ilçe merkezlerine gelen öğrencilerimiz de 1 gün izinli sayılacaktır. Ayrıca tüm hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunanpersonel de aynı gün izinli sayılacaktır."
ERZURUM
Erzurum'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 6'sında taşımalı olmak üzere 20 ilçede eğitime 1 gün ara verildi..
MUŞ.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, buzlanma, don, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi ve tipi nedeniyle İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 11 Şubat Salı günü Muş merkez hariç bazı ilçe ve bağlı köylerinde eğitime ara verildiği belirtildi.BİNGÖL.
Bingöl'ün Karlıova ve Solhan ilçelerinde de don ve buzlanma nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.
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