Okullar tatil mi sorusuna valiliklerden açıklama! 11 Şubat okulları tatil olan iller

Önceki gün gece saatlerinde pek çok ilde hava sıcaklıklarının düşmesi, öğrencilerin 'okullar tatil mi?' sorusunu yöneltmesine neden oldu. Okullara gitmek üzere sabah saatlerinde uyanan pek çok vatandaş, illerinde okulların tatil edilip edilmediğini 'Bugün okullar tatil mi?' sorusunu yönelterek gerçekleştirmek istedi. Bazı illerde valilikler tarafından yapılan açıklamalarla okullar tatil edildi. Bazı illerde ise öğrencilerin beklentisi yerine gelmedi. Peki, 11 Şubat Salı günü hangi illerde okullar tatil edildi? İşte, Bugün okullar tatil mi sorusuna yönelik valilik açıklamaları



BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?



Hava koşullarının elverişli olmadığı illerde valiliklerin gözetiminde alınan okulların tatil edilmesi kararı, gece saatlerinde bazı illerde son dakika gelişmesi olarak aktarıldı. Sosyal medya üzerinden duyurulan bilgiler neticesinde bugün okullar tatil mi sorusuna cevap bulabilen öğrenciler, öğretmenler ve veliler, ikamet ettikleri merkezlerde okulların tatil edilip edilmediğini bu şekilde öğrenebiliyor. Peki, son gelişmeler göz önüne alındığında 11 Şubat Salı günü yani bugün hangi illerde okullar tatil edildi? İşte, okulların tatil edildiği iller



HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?



Etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Van, Giresun, Siirt, Ordu, Şırnak, Artvin, Kayseri, Bolu, Gümüşhane, Nevşehir, Erzurum, Muş ve Bingöl ve bazı illerde okullar 11 Şubat Salı günü tatil edildi. İşte, okulların tatil edildiği o iller...