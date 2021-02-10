11 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte A101 aktüel kataloğu
A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta birçok yeni ürün bulunuyor. Market raflarına her hafta perşembe günleri yeni fırsatlar ekleniyor. 11 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde cep telefonu 2.299 TL, robot süpürge 1.599 TL, bulaşık makinesi 1.899 TL, buzdolabı 2.799 TL, saç kurutma makinesi 99,95 TL, saç düzleştirici 199 TL, erkek bakım seti 99,95 TL, sakal kesme makinesi 99,95 TL, yüz temizleme seti 34,95 TL fiyatı ile yer alıyor.
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11 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftanın fırsat ürünlerini almak isteyenler perşembe günü şubelere gidecekler. Aktüel ürünler sınırlı sayıda geldiğinden dolayı vatandaşlar erken saatlerde markete gidiyorlar. A101 aktüel kataloğunda aynalı banyo dolabı 115 TL, 4 kapaklı bölmeli mutfak dolabı 229 TL, 2 kapaklı çekmeceli dolap 210 TL, ofis koltuğu 299 TL, döküm kek kalıbı çeşitleri 59,95 TL fiyatı ile bulunuyor.