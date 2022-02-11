11 Şubat 2022 Cuma KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün tv'de hangi diziler var?

FOX TV YAYIN AKIŞI

10:45 Ekonomi arası



11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün



13:00 En Hamarat Benim



16:45 Fulya ile Umudun Olsun



19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber



20:00 Aşk Mantık İntikam



23:30 Orta Sayfa



01:45 En Hamarat Benim