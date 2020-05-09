Gündem Haber Giriş: 09 Mayıs 2020 - 18:43 , 09 Mayıs 2020 - 18:43

11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs Pazartesi günü her yer açılacak mı?

Normalleşme takvimini geçtiğimiz günlerde açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Mayıs'tan itibaren açılacak olan işletmeleri duyurdu. Kademeleri olarak normal hayata geçirileceğini duyuran Erdoğan, AVM'ler, kuaförler ve berberlerin açılış tarihi ile ilgili bilgileri paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın da onayı ile 11 Mayıs'ta açılacak olan yerlerle ilgili dezanfektan çalışmaları ile tedbirler alındı. Peki, 11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs'tan heryer açılacak mı? İşte, 11 Mayıs'ya faaliyete geçecek olan dükkanlar, işletmeler ve mağazalarla ilgili bazı bilgiler...