11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs Pazartesi günü her yer açılacak mı?
Normalleşme takvimini geçtiğimiz günlerde açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Mayıs'tan itibaren açılacak olan işletmeleri duyurdu. Kademeleri olarak normal hayata geçirileceğini duyuran Erdoğan, AVM'ler, kuaförler ve berberlerin açılış tarihi ile ilgili bilgileri paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın da onayı ile 11 Mayıs'ta açılacak olan yerlerle ilgili dezanfektan çalışmaları ile tedbirler alındı. Peki, 11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs'tan heryer açılacak mı? İşte, 11 Mayıs'ya faaliyete geçecek olan dükkanlar, işletmeler ve mağazalarla ilgili bazı bilgiler...
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Pazartesi günü nereler açılacak? sorusu, normalleşme takviminin gündeme gelmesiyle beraber yanıtı araştırılan konulardan oldu. Kademeli olarak kaldırılacak olan yasaklarle beraber '11 Mayıs'ta açılacak olan yerler' belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası normalleşme planının açıklanmasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmelerle kuaför ve AVM'lerin açılacağını duyurdu. İşte, 11 Mayıs Pazartesi günü açılacak olan yerler...
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11 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ NERELER AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda yaptığı açıklamada AVM'lerin 11 Mayıs'ta faaliyet göstereceğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi;
Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler, belirlenen şartlara uymak kaydıyla, 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek."
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KUAFÖRLER VE BERBERLER 11 MAYIS'TA AÇILIYOR MU?
Kuaöf ve berberlerin gerekli tedbirlere uyularak açılacağını ifade eden Erdoğan sözlerini söyle sürdürdü;
Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla, berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.
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Bakanlıktan valiliklere gönderilen genelgede, 11 Mayıs itibarıyla berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetlerine başlayabilmeleri için Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda alınan kurallar bildirildi. Buna göre; berber ve kuaförler saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek.
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Randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacak. Aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edilmeyecek, muhakkak bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebilecek. İş yeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecek. Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmeyecek. Ancak hava şartlarına göre randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak şartı ile bekleyebilecek. Bu iş yerleri içine hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını iş yerinin giriş kısmına herkes tarafından görünebilecek şekilde asacak.