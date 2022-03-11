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11 Mart 2022 Cuma KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün tv'de ne var?

#Bugün Tv'de Ne Var#Tv Rehberi#11 Mart 2022 Cuma KANAL D STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı

Ekran başında takip ettiği dizilerin ve programların yeni bölümlerini sorgulayan televizyon severler, bugün tüm kanalların tv yayın akışı bilgisini araştırıyor. Bugün tv'de sevilen diziler Yalnız Kurt, Arka Sokaklar, Kaderimin oyunu gibi dizilerin yanı sıra Survivor 2022 All Star yeni bölümü ile izleyicisiyle buluşacak. Peki, bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 11 Mart 2022 Cuma KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!

1/811 Mart 2022 Cuma KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi Bugün tvde ne var

11 Mart 2022 Cuma tv yayın akışı merak edilen konulardan biri oldu. Sevilen diziler ve programlar bugün tüm kanalların tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 11 Mart 2022 Cuma KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi...

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

00:15 Üç Kız Kardeş

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

4/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aziz

00:15 Avcı

5/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt

00:20 Destan

6/8TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse

12:15 Şehirden Uzakta

13:10 Ege’nin Hamsisi

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

23:40 3’Te 3

7/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudum Olsun

18:00 Aşk Mantık İntikam

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

23:30 Orta Sayfa

8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Canım Annem

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

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#Bugün Tv'de Ne Var#Tv Rehberi#11 Mart 2022 Cuma KANAL D STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV Yayın Akışı