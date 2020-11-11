11 Kasım Canlı Altın fiyatları kuru: Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden altın yorumları

PİYASALARDA SON DURUM
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 801,00 lira, Cumhuriyet altını 3.278,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 494,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, bir önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 492,30 492,50 494,20 494,40
Cumhuriyet Ata Lira 3.244,00 3.265,00 3.257,00 3.278,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 449,00 453,00 450,70 454,70
Lira(Tam) Ziynet 3.170,00 3.190,00 3.182,00 3.202,00
Yarım Ziynet 1.585,00 1.595,00 1.591,00 1.601,00
Çeyrek Ziynet 793,00 798,00 796,00 801,00