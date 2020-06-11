11 Haziran hava durumu: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, (AKOM) İstanbul için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısında bulundu. Yağışlı hava dalgası hafta sonu da dahil olmak üzere tüm yurdu etkileyecek. Uyarılar ardından hava durumu ve yağmur için araştırmalar başladı. Peki, İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?
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1
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan yazılı açıklamaya göre, halihazırda 28-32 derece aralığında olan sıcaklık, gelecek hafta salı gününe kadar kentte etkisini gösterecek olan Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi nedeniyle yarından itibaren mevsim normallerinde (25-27 derece) seyredecek.
İl genelinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri öngörülüyor.
2
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Bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ve kuzey ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin akşam saatlerinden itibaren kent geneline yayılarak beş gün boyunca aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.
3
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MGM HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri (Bayburt hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Adana, Osmaniye, K. Maraş, Hatay ve Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
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HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Ülkemizin batı ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
5
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UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel doğu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.