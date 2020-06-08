11 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2020 A101 aktüel kataloğu
A101 aktüel ürünler kataloğunda neler olduğu araştırılıyor. 11 Haziran A101 kataloğu içerisinde büyük boy şişme havuz 64,95 TL, orta boy şişme havuz 44,95 TL, küçük boy şişme havuz 28,95 TL, çocuk şişme kolluk 7,45 TL, deniz yatağı 27,95 TL, deniz paleti 59,95 TL, maske şnorkel set 27,95 TL, yetişkin yüzücü gözlüğü 12,45 TL fiyatı ile bulunuyor. Markete bu hafta katlanabilir kamp sehpası 69,95 TL, plaj şemsiyesi 69,95 TL fiyatı ile geliyor.
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11 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta markete 55RU7300 55’ 4K UHD curved tv 4.499 TL, su arıtma cihazı 599 TL, çamaşır makinesi 1.499 TL, saç kurutma makinesi 69,95 TL fiyatı ile geliyor. Markete gelen ürünler arasında deniz yatağı 27,95 TL, deniz paleti 59,95 TL, maske şnorkel set 27,95 TL, yetişkin yüzücü gözlüğü 12,45 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı…