11 Eylül Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir'de cuma namazı saat kaçta? Tüm illerin cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde cuma namazı ibadetlerini idrak edecek olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her ilde bir kaç dakika farklılık gösteren 11 Eylül cuma namazı saatleri Diyanet takvimi üzerinden açıklandı. Camilere giderek cuma namazını kılacak olan Müslümanlar, yaşadıkları ilin cuma namazı saatine riayet edecek. Cuma hutbesinin okunmasının ardından tüm camilerde sosyal mesafe kurallarına uyularak cuma namazı için saf tutulacak. Peki, cuma namazı saat kaçta? İşte, Diyanet bilgisine göre 11 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri ve vakitleri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan il il cuma namazı saatleri Müslümanlar tarafından takip ediliyor. Camilerde cemaatle beraber namaz ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar, hazırlıklarına cuma namazı saatlerine göre yön verecek. Vatandaşlar 11 Eylül cuma namazı saatlerine Diyene namaz saatleri üzerinden ulaşacaklar. Bu hafta cuma namazı İstanbul'da 13:06'da, Ankara'da 12:50'de, İzmir'de 13:13'de okunacak öğle namazının ardından kılınacak. İşte, tüm illerin cuma namazı saatleri. İşte, tüm illerin 11 Eylül cuma namazı saatleri.
2
Abone Ol
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 11 Eylül'de cuma namazı saatleri her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;
İstanbul: 13:06
Ankara: 12:50
İzmir: 13:13
Bursa: 13:05
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
4
Abone Ol
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
5
Abone Ol
Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.