11 Eylül Cuma hutbesi Diyanet tarafından yayımlandı: 'Din İstismarına Karşı Ferasetli ve Basiretli Olalım'

11 Eylül 2020 Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Her hafta Cuma namazı hutbesinde farklı konuları ele alan Diyanet İşleri Başkanlığı, 11 Eylül Cuma hutbesinde 'Din İstismarına Karşı Ferasetli ve Basiretli Olalım' konusunu ele aldı. Son günlerde yaşanan olumsuz durumları Cuma hutbesi aracılığıyla bir kez daha gündeme getiren Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam dininin buyruklarını 11 Eylül Cuma hutbesi vaazı ile anlatacak. İşte, 11 Eylül Cuma hutbesi detayları



11 EYLÜL CUMA HUTBESİ: DİN İSTİSMARINA KARŞI FERASETLİ VE BASİRETLİ OLALIM

Muhterem Müslümanlar!



Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimizşöyle buyuruyor: “Şüphesiz bu benim dosdoğruyolumdur. Buna uyun; başka yollarasapmayın. Sonra onlar sizi Allah’ın yolundanayırır. İşte sakınasınız diye Allah bunları sizeemretti. ”1



Okuduğum hadis-i şerifte isePeygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır:“Sözlerin en doğrusu, Allah’ın kitabıdır.Rehberliğin en güzeli, Muhammed’inrehberliğidir.”2