11 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de bu hafta neler var?

BİM 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Broşür içerisinde çok çeşitli ürünler bulunuyor. Markette bu hafta buharlı mop 299 TL, şekilli krep tavası 12,50 TL, süt köpürtücü 24,90 TL, 4’lü standlı ve tabaklı kupa seti 79,90 TL, konseptli meşrubat bardağı 6,95 TL'den satışa çıkarılacak. Broşür içerisinde cam ankastre set 1.199 TL, tam kablosuz kulaklık 499 TL, yazıcı 299 TL, çok amaçlı dolap 199 TL, sallanan at 59, 90 TL, mermer desen fanuslu kek standı 27,90 TL fiyatı ile yer alıyor.