MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri11 Ekim ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sınav sonuçlarının açıklanma tarihi
GeriEkonomi 11 Ekim ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sınav sonuçlarının açıklanma tarihi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 24 Ekim 2020 - 10:00 | 

11 Ekim ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sınav sonuçlarının açıklanma tarihi

11 Ekim tarihinde gerçekleşen Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı’nın (ÖGG) sonuçları için bekleyiş devam ediyor. ÖGG sınavının üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentisi artan adaylar, 2020 takvimini araştırıyor. Peki, 11 Ekim tarihli ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖGG sınav sonuçlarının açıklanma tarihi…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları ise yapılan değerlendirme sonrası adayların erişimine açılacak. Adaylar, ÖGG sınav sonuçlarını ekim ayı içerisinde online sistem üzerinden öğrenebilecek. ÖGG sonuçlarının açıklanması ardından ise itiraz süreci başlayacak.

2ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
Abone Olgoogle-news

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yıl içerisinde gerçekleşecek ÖGG sınavlarının tarihleri ve sınav sonuç zamanları yayınlanan takvimle paylaşıldı. Bu yılın takvimine göre, 11 Ekim’de gerçekleşen ÖGG sınavının sonuçları 30 Ekim tarihinde açıklanacak.

3ÖGG SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR
Abone Olgoogle-news

ÖGG SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır. Adaylar, banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.

4
Abone Olgoogle-news

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır. Adaylar, sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz sonuçlarını Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi