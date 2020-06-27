108 kilodan 63 kiloya

"ZORU SEÇTİM VE ÇOK ÇALIŞTIM" Jessica Simpson, doğumdan sonra forma girmek için çok çaba harcadığını da saklamamış ve yine sosyal medya hesabından "Zoru seçtim ve çok çalıştım" diye yazmıştı. Simpson, o sürecin sonunda 63 kiloya düştü ve formunu korumak için de elinden geleni yapıyor.