108 kilodan 63 kiloya

Ünlü yıldız sağlık sebebiyle 45 kilo verdi ve bunu korumak için de elinden geleni yapıyor.
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30'LU YAŞLARA VEDA
Özellikle son hamileliği sırasında aşırı kilo alan ve buna bağlı olarak sağlık sorunları yaşamaya başlayan şarkıcı, oyuncu ve tasarımcı Jessica Simpson, geçen yıl zayıflayıp formuna kavuştu.
Instagram, Backgrid USA
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ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ
Hamile kalmadan önceki görüntüsünü geri kazanan 39 yaşındaki Simpson, sosyal medyada benzer sorunlar yaşayan takipçilerini yüreklendirmek için de elinden geleni yapıyor.
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10 TEMMUZ DOĞUM GÜNÜ
Önümüzdeki 10 Temmuz'da 40 yaşına girecek olan Simpson sosyal medya hesabından bikiniyle çekilen bir pozunu paylaştı. Simpson'ın "30'lu yaşlarımın son günleri" mesajını yazdığı bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
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6 AYDA 45 KİLO VERDİ
Üç çocuk annesi Simpson, son hamileliği sırasında aşırı kilo almış, 108 kiloya kadar çıkmıştı. Fakat bebeğini dünyaya getirdikten sonra geçen 6 ayda 45 kilo vererek formuna kavuştu. Yıldız, özellikle de hamileliğinin son aylarında sağlık sorunları yaşamış ve başına gelenleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.
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"ZORU SEÇTİM VE ÇOK ÇALIŞTIM"
Jessica Simpson, doğumdan sonra forma girmek için çok çaba harcadığını da saklamamış ve yine sosyal medya hesabından "Zoru seçtim ve çok çalıştım" diye yazmıştı. Simpson, o sürecin sonunda 63 kiloya düştü ve formunu korumak için de elinden geleni yapıyor.