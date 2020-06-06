1000 TL yardım PTT'den nasıl alınır.. Sosyal yardım 3. faz E-Devlet'ten başvuru yapılır mı? İşte 1000 TL pandemi yardımı detayları
1000 TL sosyal yardım için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar 3. faz pandemi yardım sürecinin devam edip etmediğini merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada 3. faz döneminin pandemi yardımında dinamik bir süreç olacağını ve şuan için sonlanmadığını dile getirdi. Peki 1000 TL yardım PTT'den nasıl alınır.. Sosyal yardım 3. faz E-Devlet'ten başvuru yapılır mı? İşte 1000 TL pandemi yardımı için merak edilen soruların cevapları başvuru ve sonuç ekranları hakkında bilgiler.
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Pandemi sosyal destek başvuruları devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek başvuruları e devlet üzerindeki form aracılığıyla gerçekleştiriliyor. T.C kimlik numarası ile yapılabilen pandemi yardımı başvuruları bir kaç adımda tamamlanıyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya dair yaptığı açıklamada, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi.
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Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.
Pandemi sosyal yardım başvuru işlemi gibi başvuru sonuçları da e Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.
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E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi.
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Bakan Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.
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PTT ATM'sinde T.C kimlik ile çekilebilir mi? Çipli kimlik kartları ile yeni hizmet..
PTT'den yapılan bir çok ödeme ile şubelerde yoğunluk oluşmuş ve vatandaşlar özellikle sosyal yardım ve İŞKUR ödemeleri için şubelerde işlem yapmıştı. Bu ödemeler için yeni bir hizmet devreye alındı. Peki PTT ATM'sinde sosyal yardım, doğum yardımı ve İŞKUR ödemeleri T.C kimlik ile çekilebilecek mi? PTT AŞ tarafından Türkiye'de ilk defa başlatılan uygulamayla, sosyal yardım ve doğum yardımı ile İŞKUR ödemelerini alacak vatandaşlar, bu işlemlerini PTT ATM'lerinde çipli TC kimlik kartlarıyla gerçekleştirebilecek.
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TT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde verilen sosyal yardım ve doğum yardımı ile İŞKUR ödemelerini almaya hak kazanan vatandaşların, PTT iş yerlerine gitmesine gerek olmayacak. Vatandaşlar, PTT ATM'lerinden ödemelerini kolaylıkla alabilecek.
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Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek uygulamayla, PTT'de hesabı olan veya olmayan tüm vatandaşlar, çipli TC kimlik kartları ve nüfus müdürlüklerinden kimliklerini teslim alırken kendilerine verilen şifrelerle ATM'lerden giriş yaparak hesaplarına yatırılan ödemeleri temin edebilecek.
Şifresini hatırlamayan vatandaşlar, işlemlerini PTT iş yerlerinden de gerçekleştirebilecek. Ödeme tarihleri ise vatandaşların cep telefonlarına gönderilecek SMS ile bildirilecek.
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Öte yandan PTT AŞ, yeni tip koronavirüs sürecinde vatandaşlara güvenli şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlar ve çalışanların sağlığı için iş yerlerinin önünde sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemeler yapılırken, ülke genelindeki 4 bine yakın PTT ATM'si düzenli olarak dezenfekte ediliyor.