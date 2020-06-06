1000 TL yardım PTT'den nasıl alınır.. Sosyal yardım 3. faz E-Devlet'ten başvuru yapılır mı? İşte 1000 TL pandemi yardımı detayları

PTT ATM'sinde T.C kimlik ile çekilebilir mi? Çipli kimlik kartları ile yeni hizmet.. PTT'den yapılan bir çok ödeme ile şubelerde yoğunluk oluşmuş ve vatandaşlar özellikle sosyal yardım ve İŞKUR ödemeleri için şubelerde işlem yapmıştı. Bu ödemeler için yeni bir hizmet devreye alındı. Peki PTT ATM'sinde sosyal yardım, doğum yardımı ve İŞKUR ödemeleri T.C kimlik ile çekilebilecek mi? PTT AŞ tarafından Türkiye'de ilk defa başlatılan uygulamayla, sosyal yardım ve doğum yardımı ile İŞKUR ödemelerini alacak vatandaşlar, bu işlemlerini PTT ATM'lerinde çipli TC kimlik kartlarıyla gerçekleştirebilecek.