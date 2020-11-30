1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet sosyal yardım pandemi destek başvurusu sorgulama

E-Devlet 1000 TL pandemi yardım başvuru ve sorgulama ekranı için araştırmalar devam ediyor. İlk iki faz kapsamında para dağıtımını tamamlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3.Faz için başvuru kabulü ve sorgulama işlemlerini listelemeye devam ediyor. Peki, E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nereden yapılır ve nasıl sorgulanır? İşte, resmi mercilerden o konu hakkında alınan bazı bilgiler