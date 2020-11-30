1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet sosyal yardım pandemi destek başvurusu sorgulama
1000 TL pandemi destek başvurusu devam ederken başvuru işlemlerini tamamlayanlar içinse sorgulama ekranı erişime açılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bitiş tarihinin olmadığını duyurduğu süreç, değerlendirme işleminin ardından kişinin uygun görülmesi halinde hesabına 1000 TL pandemi destek parası yatırılması ile tamamlanıyor. Peki, 1000 TL pandemi destek başvurusu kapsamında 1. fazda 2.1 milyon haneye, 2. fazda 2,3 milyon haneye nakdi destek sağlanan sürecin 3. faz başvurusu ve sorgulaması nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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E-Devlet 1000 TL pandemi yardım başvuru ve sorgulama ekranı için araştırmalar devam ediyor. İlk iki faz kapsamında para dağıtımını tamamlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3.Faz için başvuru kabulü ve sorgulama işlemlerini listelemeye devam ediyor. Peki, E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu nereden yapılır ve nasıl sorgulanır? İşte, resmi mercilerden o konu hakkında alınan bazı bilgiler
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PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA
Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Aynı zamanda başvuru görüntüleme de yine bu sistem üzerinden yapılıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.
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Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.