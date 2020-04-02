1000 TL yardım başvurusu ile sosyal yardım kimlere verilecek? 1000 lira yardımdan kimler yararlanacak?
1000 TL sosyal yardım parası için süreç resmen başladı. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak olan 1000 lira yardım, E-Devlet üzerinden de sorgulanabilecek. Sosyal yardım alacak olan olan vatandaşlar, 1000 lira yardım parasını PTT aracılığıyla çekebilecek. Belirli kriterlere uyan kişilerin faydalanabileceği 1000 TL yardım, 2022 ve 3294 sayılı kanunlardan faydalanarak devletten sosyal destek alan 2 milyon vatandaşı ilgilendirecek. Peki, 1000 lira yardımdan kimler yararlanacak ve sosyal yardım kimlere verilecek? İşte, resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre detaylı bilgiler
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1000 TL sosyal yardım parası, bu haktan yararlanan vatandaşların hesaplarına yatmaya başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından kriterleri hakkında bilgi verilen ve 2 milyon 111 bin kişinin faydalanacağı 1000 TL sosyal yardım parası için şartlar arasında, halihazırda 2022 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım alma koşulu yer alacak. Peki, 1000 TL yardım başvurusu ile sosyal yardım kimlere verilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.” denildi.
Açıklamada ödeme tarihleri de şu şekilde belirtildi:
“Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,
1 ve 6 olanlar ayın 2'sinde
2 ve 7 olanlar ayın 3'ünde
3 ve 8 olanlar ayın 4'ünde
4 ve 9 olanlar ayın 5'inde alacak.”
Açıklamada PTT Kartı olan vatandaşlarımızın 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebildiği de kaydedildi.
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Bakan Selçuk, 1000 TL sosyal yardım hakkında şu ifadelerde bulundu:
"Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile beraber bir sosyal destek paketimiz var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. İnşallah diğer fazları da gelecek. Bunun birinci fazında biz, 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira destek sağladık. İlk ödemeleri de 1 Nisan'da yapılmaya başlanacak. Koronavirüs etkilerini de düşündüğümüz için kesinlikle fiziki bir başvuru almadık. Bunları, bütün hanelerimizin T.C. numaralarına PTT kanalıyla göndereceğiz. 2 milyon hane olduğu için ortalama haneyi yaklaşık 4 kişiden hesaplarsak, 8 milyon vatandaşımıza da bu desteği ulaştırmış olacağız inşallah."
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Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de Devlet sistemi üzerinden yapılır.