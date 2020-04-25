1000 TL yardım başvuru formu E-Devlet ile nasıl doldurulur? Sosyal yardım başvurusu sorgulama ekranı!
Belirli şartları karşılayan vatandaşların başvuru işlemini gerçekleştirebileceği 1000 TL sosyal yardım başvurusu E-Devlet üzerinden alınıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koordine ettiği ve 3. Faz olarak duyurduğu 1000 TL sosyal yardım başvurusu, aynı haneden yapılan tek başvuru üzerinden değerlendirilecek. Aynı ev içerisinde oturan birden fazla kişinin 1000 TL yardım başvurusu yapması halinde sadece bir tanesi değerlendirme içerisinde yer alacak. Peki, müracaatlarını gerçekleştirenler için 1000 TL yardım başvurusu sorgulama işlemi E-Devlet üzerinden nasıl yapılabilecek? İşte, 1000 TL yardım başvurusu formu doldurma ve sorgulama ekranı hakkında bazı bilgiler
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E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu için şartlar belli oldu. Korona virüs dolayısıyla küresel bazda oluşan olumsuz durumun önüne geçebilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tahsis edilen 1000 TL yardım, başvuru formu doldurulması ile birlikte uygun görülmesi halinde hesaplara tahsis ediliyor. Peki, 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılabilecek ve başvuru şartları neler olacak? İşte, 1000 TL yardım başvuru ve başvuru sorgulama ekranı
1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan 5 kişinin başvurması ile 1 kişinin başvurması aynı sonuca çıkacak.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
Peki, bu şartları karşılayanlar sosyal yardım başvurusunu nasıl yapacak? O detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.
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1000 TL sosyal yardım başvurusu toplamda 3 adımdan oluşmaktadır. Başvuru ekranına sayfanın altından ulaşabilirsiniz.
İlk adımda TC Kimlik Numarası, isim soyisim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışııyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek. Bu işlemlerin ardından devam et butonuna basılacak. Sonraki sayfada bilgiler kontrol edildikten sonra işlem tamamlanacak.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahipleri için SYDV’lere 176 milyon lira kaynak aktardık” dedi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan ayı öncesinde temel gıda gereksinimlerini karşılayamayan ihtiyaç sahipleri ile şehit yakını ve gazilere verilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYDV) Vakıflarına toplam 176.440.119 lira tutarında ilave kaynak aktarıldığını açıkladı.Gıda yardımı yapılması için gönderilen kaynağın Ramazan ayı öncesinde ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Bakan Selçuk, “Aktarılan paranın, ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYDV Vakıfları titiz bir çalışma yürütüyor. İnanıyorum ki ihtiyaç sahibi hiç kimse kalmadan bu süreci tamamlayacağız” dedi.
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KOVİD-19 NEDENİYLE İHTİYACINI TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMAYANLAR DA YARARLANACAK
SYDVakıfları’nca ulaştırılan yardımlardan kimlerin yararlanacağının detayını paylaşan Bakan Selçuk, “Sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli biri olmakla birlikte, hane içindeki kişi başına düşen geliri asgari ücret net tutarının 1/3’ünden az olan haneler faydalanabiliyor” ifadelerini kullandı.Bakan Selçuk ayrıca, Kovid-19 salgını nedeniyle acil durum kararı alındığını anımsatarak, dönemsel olarak temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan kişilerin de bu yardımlardan yararlanabileceğini söyledi.
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YIL BOYUNCA AYNİ VE NAKDİ YARDIMLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ
Yıl içerisinde ayni ve nakdi yardımları ihtiyaç sahipleriyle buluşturduklarını ifade eden Bakan Selçuk, “Her il ve ilçede kurulu bulunan 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYDV) Vakıfları, 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlığı tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi olarak gıda yardım yapıyoruz. Buna ek olarak her yıl Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde muhtaç haneler ile şehit yakını ve gazilerimizin de temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik birer periyodik pay tutarında ilave kaynak aktarıyoruz” dedi.