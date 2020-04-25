1000 TL yardım başvuru formu E-Devlet ile nasıl doldurulur? Sosyal yardım başvurusu sorgulama ekranı!

E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu için şartlar belli oldu. Korona virüs dolayısıyla küresel bazda oluşan olumsuz durumun önüne geçebilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tahsis edilen 1000 TL yardım, başvuru formu doldurulması ile birlikte uygun görülmesi halinde hesaplara tahsis ediliyor. Peki, 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılabilecek ve başvuru şartları neler olacak? İşte, 1000 TL yardım başvuru ve başvuru sorgulama ekranı



1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan 5 kişinin başvurması ile 1 kişinin başvurması aynı sonuca çıkacak.



Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:



Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,



5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,



5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),



İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,



İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar



Peki, bu şartları karşılayanlar sosyal yardım başvurusunu nasıl yapacak? O detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.