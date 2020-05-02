1000 TL sosyal yardım sorgulama ve 3. faz E-Devlet başvuru ekranı.. Pandemi yardımı için TC Kimlik No ile başvuru nasıl yapılıyor?
1000 TL sosyal yardım projesinde faz 1 ve faz 2 ödemeleri yapıldı. Şimdi faz 3 ödemelerinde günlere göre vatandaşlara 1000 TL pandemi ve sosyal yardım desteği sağlanıyor. Başvuru yapan vatandaşlar internette sıklıkla 1000 TL sonuç sorgulama sayfalarını araştırırken TC kimlik no ile sonuç sorgulama da gene merak edilen konular arasında. E-Devlet'ten online olarak tüm başvuru süreci takip edilebildiği gibi sonuç sorgulama ekranına da gene bu adresten ulaşabiliyorsunuz. İşte E-Devlet 1000 TL sosyal yardım ve pandemi destekleri hakkında tüm detaylar
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Sosyal yardım destek paketi 3. faz başvuruları e devlet üzerinden alınırken, 1000 TL pandemi sosyal yardım parası ne zaman verilecek? sorusu başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 1000 TL yardım parasının ödeneceği tarihi sorgulayan vatandaşlar, PTT şubeleri aracılığı ile yapılması beklenen ödemelerin ne zaman verileceğiyle ilgili araştırmalarına hız verdi. 3. faz yardımı E-Devlet başvuru sorgulama ekranı üzerinden başvuru sonuçları öğrenilecek. İşte, e devlet sosyal yardım parası sonuç sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar...
1000 TL pandemi sosyal yardımlarının 3. fazı gerçekleşiyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların yararlanabildiği 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu için başvurular e Devlet sistemi üzerinden online yapılıyor.. Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapacağı değerlendirme ardından 1000 TL pandemi sosyal yardım parası sahiplerine ulaşacak. 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurularının sonuçları da yine aynı sistem üzerinden netilenecek. Peki, 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 3. faz yardım parası kimlere veriliyor? E-Devlet başvuru sorgulama ve sonuç ekranı...
1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Bu hafta 3. Faz ile devam eden 1000 TL sosyal yardım başvurusu, E-Devlet üzerinden gerçekleşmeye devam ediyor. Şartları karşılayan vatandaşların hesaplarına tahsis edilecek olan 1000 TL pandemi sosyal yardım tutarı, 4/A kapsamındaki kamu işçileri ve 4/C kapsamındaki memurlar tarafından alınamayacak. E-Devlet üzerinden gerçekleşecek olan 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu, şartları tam olarak karşılayan kişilere tahsis edilecek.
Hane başına 1000 TL sosyal yardım yapacak olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3. Faz olarak duyurduğu sosyal yardım başvuru sürecini geçtiğimiz hafta başlatmıştı. Binlerce kişinin başvuru işlemini tamamladığı 1000 lira yardım başvurusu sonrasında gözler sorgulama ekranına çevrildi.
Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan 5 kişinin başvurması ile 1 kişinin başvurması aynı sonuca çıkacak.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
Peki, bu şartları karşılayanlar sosyal yardım başvurusunu nasıl yapacak? O detayları görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.
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1000 TL sosyal yardım başvurusu toplamda 3 adımdan oluşmaktadır. Başvuru ekranına sayfanın altından ulaşabilirsiniz.
İlk adımda TC Kimlik Numarası, isim soyisim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışııyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek.
Bu işlemlerin ardından devam et butonuna basılacak.
Sonraki sayfada bilgiler kontrol edildikten sonra işlem tamamlanacak.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir yılını dolduran "elektrik tüketim desteği" uygulamasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'de sosyal yardım programı sayısının 2002'de sadece 4 olduğunu anımsatan Selçuk, 2020 itibarıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardım programı sayısının 43'e çıkarıldığı belirtti.
Selçuk, "Sosyal hizmet ve yardım uygulamaları, ihtiyaç sahipliği esası gözetilerek Bakanlığımız bünyesinde çeşitlendirilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşuyor. Dezavantajlı aile ve vatandaşlarımız, ihtiyaçlarına uygun çözüm seçenekleri ile tanıştı. Mart 2019'da uygulamaya koyduğumuz 'Elektrik Tüketim Desteği Sosyal Yardım Programı' da bunlardan biri." ifadelerini kullandı.
Selçuk, "Program kapsamında şu ana kadar 1 milyon 515 bin 47 ihtiyaç sahibi haneye elektrik tüketim desteği sağladık." bilgisini paylaştı
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65 yaş üstü yaşlılık ve engellilik yardımları, engelliler için evde bakım yardımları, öksüz-yetim yardımları, eşi vefat eden kadınlara yönelik yardımlar, şartlı eğitim ve sağlık yardımları gibi 43 farklı sosyal yardım programıyla dezavantajlı vatandaşlara ulaşan Bakanlık, "elektrik tüketim desteği" uygulamasını Mart 2019'da hayata geçirdi.
Uygulamayla düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketimleri Bakanlıkça karşılanıyor. Bu kapsamda ailede bulunan kişi sayısına göre 53 ila 106 lira destek veriliyor.
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Bakanlık, düzenli sosyal yardım alan vatandaşlar için uygulanan program dahilinde 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (53,27 lira), 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (71,2 lira), 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (88,78 lira), 5 veya daha fazla kişilik hanelere de aylık 150 kilovatsaat (106,53 lira) elektrik tüketim desteği sunuyor.
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1000 TL sosyal yardım parası sonuçları ne zaman açıklanacak? 3. faz sosyal yardım ne zaman verilecek?
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden tamamlayan binlerce vatandaşın gözü şimdi, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Online olarak başvurularını ileten vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı ve 1.000 TL yardım parası ödemesinin yapılacağı tarihe odaklandı. PTT şubeleri aracılığı ile yapılması beklenen ödemelerin ne zaman yapılacağını merak eden ihtiyaç sahipleri, nisan ayının son günleri ile birlikte araştırmalarına hız verdi. Konuya dair bilgi almak isteyen vatandaşlar, özellikle Bakanlık kaynaklarından gelen açıklamaları sorguluyor. Peki, 3. faz sosyal yardım ne zaman verilecek? 1000 TL sosyal yardım parası sonuçları ne zaman açıklanacak?
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SOSYAL YARDIM 3. FAZ BAŞVURULARI HAKKINDA
2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemeleri için bekleyiş devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından ayrıntıları açıklanan sosyal yardımlara başvurular, geçtiğimiz haftalarda başlamış ve e-Devlet üzerinden online şekilde yapılmıştı. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşları desteklemek için oluşturulan Sosyal Destek Programı 2 fazladan oluşuyordu. İlk iki fazda ödemeler yapılmış, 3. faz için ise başvurular internet üzerinden alınmıştı. İşte, 3. faz sosyal yardım ödemeleri hakkında merak edilen ayrıntılar...
Koronavirüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılmıştır ve ilk 2 fazı tamamlanmıştır.
3. fazda ise, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları alınmaya başlanmıştır.
Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için,
TC Kimlik Numarasının son hanesi;
0 olan vatandaşlarımızın Pazartesi,
2 olan vatandaşlarımızın Salı,
4 olan vatandaşlarımızın Çarşamba,
6 olan vatandaşlarımızın Perşembe,
8 olan vatandaşlarımızın Cuma
günlerinde başvuruları alınacaktır.Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.
Bilgilerinize sunarız.
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Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.
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Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanlar 1000 lira için başvurdu
Maske ve sosyal mesafe artık hayatımızın bir parçası oldu. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’la görüşmemizde kurallardan en ufak bir taviz göstermedik.
Koronavirüsle mücadele ve normalleşme sürecine ilişkin ben sordum, Aile ve Çalışma Bakanı Selçuk yanıtladı. Hem de oldukça ayrıntılı bilgiler verdi. Onları paylaşacağım. Ama benim için etkileyici olanı, konularına hâkimiyeti kadar kullandığı dil oldu.
“90 yaşın üstünde, hatta 102 yaşında COVID-19 pozitif olan büyüklerimiz vardı. Çok şükür taburcu oldular, şifa buldular” derken anneannesinden ya da büyük dedesinden söz eder gibi sıcak ifadeler kullanıyordu.
Aile ve Çalışma bakanlıklarının aynı çatı altında toplanması ilk başlarda tartışma konusu olmuştu. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise iki bakanlığın birlikte olmasının dinamik süreç yönetimi açısından özellikle bu süreçte yararlı olduğunu söyledi.
FAZ 3’E 4.5 MİLYON BAŞVURU
1 ve 2. faz kapsamında 4.4 milyon kişiye 1000 lira ödendi. Şimdi ise 3. faz için başvurular alınıyor. Başvurusu sayısı 4.5 milyona ulaşmış. Peki başvuranların hepsi alacak mı? Bakan Selçuk’a sordum. “1. ve 2. fazdan yararlananlara 1000 lira destek verdik. Onlar 3. fazda değerlendirilmeye alınmayacak dedik. Ailede memur olanlar, kamu işçisi olanlar ve bir de emekli başvuruları yine değerlendirilmeyecek dedik. Ama bu 4.5 milyonun neredeyse yarısına yakını, bizim değerlendirilmeyecek dediğimiz kesimden. Dolayısıyla başvuruların bir kısmı ön değerlendirmede elenmiş olacak” dedi.
100 BÜYÜKBAŞ HAYVANI OLAN DA BAŞVURMUŞ
Bakan Selçuk bu bilgileri paylaşırken, 1000 liralık yardıma başvuruda bulunan Ferrari sahibi geldi hatırıma. Başvuranlar arasında bu türlerin olup olmadığını sordum. “Ferrari sahibi olup müracaat edenler oldu. Audi’si, Mercedes’i olan, üzerinde mülkiyet görünenlerden müracaat edenler oldu” karşılığını verdi. Sadece lüks marka araç sahipleri değil, bazı hanelerin başvuruları arasında da benzer durumlar tespit edilmiş.
“Başvuruları hane bazlı değerlendiriyoruz. Kimi başvurularda görüyoruz ki hanedeki diğer kişilerin üzerinde kayıtlı yüklü miktarda mal varlığı var. Mesela bir başvuruda birinin üzerinde yüz tane büyükbaş olduğunu gördük.”
Peki bunlar 1000 liralık yardımdan yararlanacaklar mı? “Yüz büyükbaşı olana yardım verince bu kamu vicdanını zedeler. Biz o Ferrari’yi de reddetmişiz. Kamu vicdanını yaralayacak durumların önüne geçmek için yoğun gayret sarf ediyoruz.”
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un sözleri çok açık ama bırakın incelemeyi, bu tür başvurusu olanlar daha ben Bakan’ın makam odasından çıkmadan elenmişti bile. Dul ve yetim aylığından bağış yapan Fatma Nine’ye bakıp Ferrari’si, Mercedes’i, Audi’si olanların 1000 lira için başvuruda bulunmasını aklım almıyor. O para senin arabanı yıkatmaz ama bir garibanın evine girse yüzünü güldürür.
Yine de FAZ-3 yardımlarını geniş kapsamlı tutuyorlar. Bakan Selçuk istiyor ki ihtiyacı olan herkes yararlansın. Çünkü bu yardım, muhtaç olanlara ilaveten koronavirüs nedeniyle dönemsel olarak ihtiyaç sahibi haline gelenler için de düşünülmüş.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİ ÖDENİYOR
Koronavirüsün işsizliğe neden olmaması için çok akıllıca adımlar atıldı. Bunlardan biri de kısa çalışma ödeneğiydi. Zehra Zümrüt Selçuk, “Ödemelere başladık. Paralarını almaya başladılar. Büyük bir çoğunluğu da haftaya tamamlanacak” dedi.
CUMHURBAŞKANI’NIN KAMPANYASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 maaşını vererek öncülük ettiği bir kampanya düzenlendi. Burada toplanan paraları sordum. Bakan ilk ağızdan açıklama yaptı.
“Orada toplanan rakam 1 milyar 800 milyonu geçti. Güzel bir kampanya oldu. Biz dünyaya şunu gösterdik. Zor zamanlarda herkes imece kültürüyle destek olabiliyor. ‘Biz bize yeteriz’ diyebiliyor. Özellikle ilk iki haftada yoğun bir teveccüh oldu. Bu bağışlar bakanlığımız altında toplandı. Bu para bankada, henüz kullanmadık. Onları sosyal yardımların hangi fazında kullanacağımız Cumhurbaşkanımızla da istişare ettikten sonra netleşecek. Ama şu anda bankada duruyor” dedi.
HUZUREVLERİNDE 1030 VAKA
Koronavirüs ortaya çıktığında ilk olarak huzurevlerine kısıtlama getirilmişti. Bakan Selçuk, huzurevlerindeki son durumu şöyle açıkladı: “Süreç içinde vaka çıkan huzurevlerimiz oldu. Onları hemen hastaneye ulaştırdık. Şu anda hastaneye ulaştırdığımız vakaların neredeyse yarısı taburcu oldu. 90 yaşın üstünde, 102 yaşında olan büyüklerimiz vardı. Çok şükür taburcu ettik, şifa buldular. Tedavi süreçleri devam eden yaşlılarımız var. Toplam vaka sayımız 1030 oldu. Yarısına yakını tedavi sürecini geçirdi. Bir kısmının tedavisi sürüyor. Ama huzurevlerindeki vakalar bakımından, dünya ortalamasının altındayız.”
EN SON HUZUREVLERİ NORMALLEŞECEK
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’la normalleşme sürecini de konuştuk. Normalleşme takvimi açıklandı. “Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın başkanlığında tüm bakanlıklar bir normalleşme planı çıkarıyoruz. Çıkış stratejisi olarak tedbirlerimizi en geç esnetmeyi düşündüğümüz kuruluşumuz huzurevlerimiz ve engelli bakım merkezlerimiz olacak. Önce çocuklar, sonra kadınlar sonra da engelli ve yaşlılar gibi bir sıramız olacak” dedi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’la görüşmeden umutlu ayrıldım. Toparlanmanın hızlı olacağına inanıyor. Ama uyarıyor: Önlemlere sıkı sıkıya bağlı kalırsak...