Ekonomi Haber Giriş: 21 Mayıs 2020 - 22:19 , 21 Mayıs 2020 - 22:19

1000 TL sosyal yardım parası sorgulama: Başvuru şartları nelerdir? 3. faz pandemi destek başvuru sonuçları açıklandı mı?

1000 TL sosyal yardım desteği başvuruları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınmaya devam ediyor. Corona virüsü pandemisi nedeniyle ihtiyaç sahiplerine verilecek olan 3. faz pandemi destek ödemeleri başvuru şartlarını kapsayan vatandaşların hesabına yatırılacak. Daha önce pandemi sosyal destek başvurularını tamamlayanlar, 1000 TL sosyal yardım parası sonuçlarını e devlet 3. faz sonuç ekranından öğrenecek. Peki, 3. faz pandemi destek başvuru sonuçları açıklandı mı? Pandemi destek sonuçları nasıl öğrenilir, başvuru şartları nelerdir? İşte, E-Devlet ile sosyal yardım pandemi sonucu sorgulama ve konuyla ilgili detaylar.