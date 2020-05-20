1000 TL sosyal yardım parası sorgulama: 3. faz pandemi destek başvuru sonuçları açıklandı mı? Başvuru şartları nelerdir?
1000 TL sosyal yardım desteği başvuruları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınmaya devam ediyor. Corona virüsü pandemisi nedeniyle ihtiyaç sahiplerine verilecek olan 3. faz pandemi destek ödemeleri başvuru şartlarını kapsayan vatandaşların hesabına yatırılacak. Daha önce pandemi sosyal destek başvurularını tamamlayanlar, 1000 TL sosyal yardım parası sonuçlarını e devlet 3. faz sonuç ekranından öğrenecek. Peki, 3. faz pandemi destek başvuru sonuçları açıklandı mı? Pandemi destek sonuçları nasıl öğrenilir, başvuru şartları nelerdir? İşte, E-Devlet ile sosyal yardım pandemi sonucu sorgulama ve konuyla ilgili detaylar.
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Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan 1. ve 2. faz sosyal destek ödemeleri sonrası, 3. faz başvuruları geçtiğimiz haftalarda başlatılmıştı. Pandemi sosyal destek yardımı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine 1000 TL sosyal yardım pandemi parası olarak ödeniyor. 3. faz pandemi yardım parası başvurularını daha önceden yapanların gözü şimdi 1000 TL sosyal yardım parası sonuç ekranında. Peki e devletten pandemi destek sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 1000 TL sosyal yardım parası e-Devlet ile başvuru sonuç sorgulama ekranı...
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3. FAZ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR
Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.
1000 TL PANDEMİ DESTEK ÖDEMESİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Pandemi sosyal yardım başvuru işlemi gibi başvuru sonuçları da e Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.
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E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.