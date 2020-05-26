1000 TL sosyal yardım parası sonuçları e devlet ile sorgulama: 3.faz sosyal destek pandemi desteği başvurusu nasıl yapılır?
1000 TL pandemi sosyal destek başvuruları alınmaya devam ediyor. Corona virüsü pandemisi nedeniyle olası ekonomik etkileri en aza indirmek amacıyla yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1000 TL sosyal destek yardımı uygulanıyor. 3. faz pandemi destek başvuruları e devlet ekranı üzerinden tamamlanıyor. Bu kapsamda sosyal yardım desteği başvurusunda bulunanlar ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırıyor. Başvuru yapacak olanlar ise 1000 TL sosyal yardım desteği başvurularına yoğunlaştı. Peki, 3. faz sosyal yardım pandemi desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte, E Devlet 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ve sonuç ekranı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Pandemi 1000 TL sosyal destek parası başvuruları, yardımdan faydalanacak olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 1. Faz ve 2. Faz almayan vatandaşlar 3. faz sosyal destek başvurularını e-Devlet üzerinden tamamlayacaklar. T.C kimlik numarası ile yapılabilen pandemi yardımı başvuruları bir kaç adımda tamamlanıyor. İşte, 1000 TL pandemi yardımı başvuruları ve sonuç sorgulama ile ilgili detaylar...
2
Abone Ol
3. FAZ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR
Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.
1000 TL PANDEMİ DESTEK ÖDEMESİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Pandemi sosyal yardım başvuru işlemi gibi başvuru sonuçları da e Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.
4
Abone Ol
E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
5
Abone Ol
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.