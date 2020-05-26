Gündem Haber Giriş: 26 Mayıs 2020 - 23:06 , 27 Mayıs 2020 - 00:13

1000 TL sosyal yardım parası sonuçları e devlet ile sorgulama: 3.faz sosyal destek pandemi desteği başvurusu nasıl yapılır?

1000 TL pandemi sosyal destek başvuruları alınmaya devam ediyor. Corona virüsü pandemisi nedeniyle olası ekonomik etkileri en aza indirmek amacıyla yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1000 TL sosyal destek yardımı uygulanıyor. 3. faz pandemi destek başvuruları e devlet ekranı üzerinden tamamlanıyor. Bu kapsamda sosyal yardım desteği başvurusunda bulunanlar ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırıyor. Başvuru yapacak olanlar ise 1000 TL sosyal yardım desteği başvurularına yoğunlaştı. Peki, 3. faz sosyal yardım pandemi desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte, E Devlet 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ve sonuç ekranı...