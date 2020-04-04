1000 TL sosyal yardım parası nasıl alınacak? Sosyal yardım desteği kimleri kapsıyor
1000 TL sosyal yardım parası ödemelerinin ne zaman yapılacağı ve sosyal yardım parasının kimleri kapsadığı vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında. Corona virüsü önemlerine yönelik "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında 2 milyon 111 bin haneye ödenecek olan sosyal yardım ücretiyle ilgili PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, sosyal yardım ödemelerinin evden yapılacağı bildirildi. Peki, evden sosyal yardım ücreti kimlere ödenecek? 1000 TL yardım ne zaman verilecek? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler....
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine yapılacak olan bin TL nakdi yardım desteği için 1 Nisan tarihinde verilmeye başlandı. 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında yapılacak olan 1000'er lira ödeme, ilk olarak doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara verilecek. Peki, 1000 TL yardım parası ne zaman verilecek? Sosyal yardım parası nasıl alınır? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde 1 Nisan'dan itibaren 81 il ve 923 ilçede uygulanmaya başlanan, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında verilecek 1.000 TL sosyal yardım parası hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Sosyal yardım parasının nasıl alınacağının yanı sıra bu haktan kimlerin yararlanacağı da merak ediliyor. Peki, 1000 TL yardım parası ne zaman verilecek? Sosyal yardım parasından kimler yararlanacak? 2 milyondan fazla haneye verilmesi öngörülen sosyal yardım parası, vatandaşların gündemindeki en önemli konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Söz konusu yardım imkanından faydalanmak için başvuruların nasıl alındığını, herhangi bir form doldurup doldurmamaları gerektiğini merak eden ihtiyaç sahibi vatandaşlar, konuya dair bilgi almak için internette araştırma yapıyor. İşte, 1.000 TL sosyal yardım parası hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
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SOSYAL YARDIM PARASI DESTEĞİ KİMLERİ KAPSIYOR?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.” denildi.
Açıklamada ödeme tarihleri de şu şekilde belirtildi: “Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar ayın 2'sinde 2 ve 7 olanlar ayın 3'ünde 3 ve 8 olanlar ayın 4'ünde 4 ve 9 olanlar ayın 5'inde alacak.” Açıklamada PTT Kartı olan vatandaşlarımızın 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebildiği de kaydedildi.
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NE ZAMAN EVDEN ÖDEME YAPILACAK?
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı'nın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde 1 Nisan'dan itibaren 81 il ve 923 ilçede uygulanmaya başlandığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi: "İlk etapta 2 milyon 111 bin haneye PTT aracılığıyla 1000 liralık ödemenin 5 günlük bir takvimde yapılacağı belirtilmiştir. Ancak yaşadığımız dönemin özelliği kapsamında vatandaşlarımızın sağlık güvenliklerinin riske atılmaması yönünde sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın ortak değerlendirmeleri sonucunda, oluşacak yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde bahse konu ödemeler yapılmayacaktır." Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile beraber bir sosyal destek paketimiz var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. İnşallah diğer fazları da gelecek. Bunun birinci fazında biz, 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira destek sağladık. İlk ödemeleri de 1 Nisan'da yapılmaya başlanacak. Koronavirüs etkilerini de düşündüğümüz için kesinlikle fiziki bir başvuru almadık. Bunları, bütün hanelerimizin T.C. numaralarına PTT kanalıyla göndereceğiz. 2 milyon hane olduğu için ortalama haneyi yaklaşık 4 kişiden hesaplarsak, 8 milyon vatandaşımıza da bu desteği ulaştırmış olacağız inşallah." Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de Devlet sistemi üzerinden yapılır. Açıklamada, hak sahiplerine yapılacak sosyal yardım ödemelerinin 3 Nisan'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde kendi ikametlerinde yapılacağı bildirildi.
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İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü, sosyal yardımların, PTT dağıtıcıları tarafından İl Emniyet Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle evlere yapılacağını bildirdi.Başmüdürlükten yapılan açıklamada, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri sürecinde bazı PTT iş yerlerinde yaşanan yoğunluğun, çalışanların ve müşterilerin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla yarından (bugün) itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerinde ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı alındığı belirtildi.Açıklamada, bu süreçte sosyal yardım ödemelerinin, PTT dağıtıcıları tarafından İl Emniyet Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle birlikte evlere yapılacağı kaydedildi.Kapatılmayan iş yerlerinde ise gün içinde yoğunluğun artışına göre hizmetin durdurulabileceği aktarılan açıklamada, "Toplum sağlığımız için tedbirlerimizi artırmaya ve sizin için çalışmaya devam ediyoruz." denildi.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortak açıklamasına göre, değerlendirmeler sonucunda PTT'de sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerinin ikinci bir açıklamaya kadar kapatılması kararı alındığı bildirildi.Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı'nın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde 1 Nisan'dan itibaren 81 il ve 923 ilçede uygulanmaya başlandığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:
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"İlk etapta 2 milyon 111 bin haneye PTT aracılığıyla 1000 liralık ödemenin 5 günlük bir takvimde yapılacağı belirtilmiştir. Ancak yaşadığımız dönemin özelliği kapsamında vatandaşlarımızın sağlık güvenliklerinin riske atılmaması yönünde sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın ortak değerlendirmeleri sonucunda, oluşacak yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde bahse konu ödemeler yapılmayacaktır."Açıklamada, hak sahiplerine yapılacak sosyal yardım ödemelerinin 3 Nisan'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde kendi ikametlerinde yapılacağı bildirildi.