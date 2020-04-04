1000 TL sosyal yardım parası nasıl alınacak? Sosyal yardım desteği kimleri kapsıyor

NE ZAMAN EVDEN ÖDEME YAPILACAK?

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı'nın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde 1 Nisan'dan itibaren 81 il ve 923 ilçede uygulanmaya başlandığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlk etapta 2 milyon 111 bin haneye PTT aracılığıyla 1000 liralık ödemenin 5 günlük bir takvimde yapılacağı belirtilmiştir. Ancak yaşadığımız dönemin özelliği kapsamında vatandaşlarımızın sağlık güvenliklerinin riske atılmaması yönünde sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın ortak değerlendirmeleri sonucunda, oluşacak yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde bahse konu ödemeler yapılmayacaktır."

Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile beraber bir sosyal destek paketimiz var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. İnşallah diğer fazları da gelecek. Bunun birinci fazında biz, 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira destek sağladık. İlk ödemeleri de 1 Nisan'da yapılmaya başlanacak. Koronavirüs etkilerini de düşündüğümüz için kesinlikle fiziki bir başvuru almadık. Bunları, bütün hanelerimizin T.C. numaralarına PTT kanalıyla göndereceğiz. 2 milyon hane olduğu için ortalama haneyi yaklaşık 4 kişiden hesaplarsak, 8 milyon vatandaşımıza da bu desteği ulaştırmış olacağız inşallah."

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de Devlet sistemi üzerinden yapılır.

Açıklamada, hak sahiplerine yapılacak sosyal yardım ödemelerinin 3 Nisan'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde kendi ikametlerinde yapılacağı bildirildi.