1000 TL sosyal yardım parası E-Devlet sorgulama ekranı.. Nakdi destek sorgulama nasıl yapılır?
Corona virüsüne karşı olası ekonomik olumsuzlukların önüne geçmek adına 2 bin haneye verilen bin tL nakdi destek yardımları devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1 Nisan tarihinden itibaren verilmeye başlanan 1000 TLsosyal yardım parası hak sahipleri ww.turkiye.gov.tr adresinden sorgulama yapabilecekler. Peki, 1000 TL sosyal yardım parası nasıl sorgulanır? İşte, E-Devlet sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler....
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Corona Virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine 1000 lira ödeme yapılıyor. Ödemeler E-Devlet'ten de online olarak sorgulanabilecek. Bu kapsamda olup olmadığından emin olmayanlar için Turkiye.gov.tr'de sayfa açıldı. İnternetten bakarak hak sahibi olup olmadığınızı görebilirsiniz. Peki E-Devlet'ten 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar
Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi olan ailelerin hesaplarına 1000 lira yatırılmaya başlandı. 2 milyon kişinin hesabına yatacak para dolaylı olarak yaklaşık 8 milyon kişiyi ilgilendirir hale geldi. Yardımdan faydalanacak olanlar ise devlet tarafından daha önceden belirlenmiş kişiler oldu. Yardımı hak edip etmediğini bilmeyenler için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ww.turkiye.gov.tr üzerinden sorgu sayfası açtı.
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Bakanlık Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama sayfasından sosyal yardım bilgisine ulaşılmasını sağlıyor.
Sayfanın linki: https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulamaYardımdan otomatik olarak faydalanacaklar ise şöyle:
Yaşlı Aylığı
Engelli Yakını AylığıSilikozis Aylığı
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit YardımMuhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım
Öksüz Yetim YardımıMuhtaç Asker Çocuğu Yardımı
Şartlı Eğitim YardımıŞartlı Sağlık Yardımı
Çoklu Doğum YardımıPsiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı
Engelli AylığıÖDEME TARİHLERİ
Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,
1 ve 6 olanlar 2'sinde
2 ve 7 olanlar 3'ünde
3 ve 8 olanlar 4'ünde
4 ve 9 olanlar 5'inde
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1000 TL sosyal yardım parası için süreç resmen başladı. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak olan 1000 lira yardım, E-Devlet üzerinden de sorgulanabilecek. Sosyal yardım alacak olan olan vatandaşlar, 1000 lira yardım parasını PTT aracılığıyla çekebilecek. Belirli kriterlere uyan kişilerin faydalanabileceği 1000 TL yardım, 2022 ve 3294 sayılı kanunlardan faydalanarak devletten sosyal destek alan 2 milyon vatandaşı ilgilendirecek. Peki, 1000 lira yardımdan kimler yararlanacak ve sosyal yardım kimlere verilecek? İşte, resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre detaylı bilgiler
1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?
1000 TL sosyal yardım parası, bu haktan yararlanan vatandaşların hesaplarına yatmaya başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından kriterleri hakkında bilgi verilen ve 2 milyon 111 bin kişinin faydalanacağı 1000 TL sosyal yardım parası için şartlar arasında, halihazırda 2022 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım alma koşulu yer alacak. Peki, 1000 TL yardım başvurusu ile sosyal yardım kimlere verilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA EKRANI
Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi de Devlet sistemi üzerinden yapılır.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.” denildi.
Açıklamada ödeme tarihleri de şu şekilde belirtildi:
“Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,
1 ve 6 olanlar ayın 2'sinde
2 ve 7 olanlar ayın 3'ünde
3 ve 8 olanlar ayın 4'ünde
4 ve 9 olanlar ayın 5'inde alacak.”
Açıklamada PTT Kartı olan vatandaşlarımızın 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebildiği de kaydedildi.