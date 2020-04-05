1000 TL sosyal yardım parası E-Devlet sorgulama ekranı.. Nakdi destek sorgulama nasıl yapılır?

Corona Virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine 1000 lira ödeme yapılıyor. Ödemeler E-Devlet'ten de online olarak sorgulanabilecek. Bu kapsamda olup olmadığından emin olmayanlar için Turkiye.gov.tr'de sayfa açıldı. İnternetten bakarak hak sahibi olup olmadığınızı görebilirsiniz. Peki E-Devlet'ten 1000 TL sosyal yardım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar



Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi olan ailelerin hesaplarına 1000 lira yatırılmaya başlandı. 2 milyon kişinin hesabına yatacak para dolaylı olarak yaklaşık 8 milyon kişiyi ilgilendirir hale geldi.

Yardımdan faydalanacak olanlar ise devlet tarafından daha önceden belirlenmiş kişiler oldu. Yardımı hak edip etmediğini bilmeyenler için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ww.turkiye.gov.tr üzerinden sorgu sayfası açtı.