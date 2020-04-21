Gündem Haber Giriş: 20 Nisan 2020 - 23:15 , 20 Nisan 2020 - 23:16

1000 TL sosyal yardım parası başvuruları başladı! Sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvuru ekranı

Corona virüsünün ekonomik etkilerini azaltmak için 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan arasında 1.000 TL'lik ilk ödeme yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde de 2. ödemenin başlamasının ardından bu kez ise 3. ve son faz ödemeleri için beklenen haber geldi. Peki, sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım parasına kimler başvuru yapabilir?