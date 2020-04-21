1000 TL sosyal yardım parası başvuruları başladı! Sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvuru ekranı
Corona virüsünün ekonomik etkilerini azaltmak için 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan arasında 1.000 TL'lik ilk ödeme yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde de 2. ödemenin başlamasının ardından bu kez ise 3. ve son faz ödemeleri için beklenen haber geldi. Peki, sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım parasına kimler başvuru yapabilir?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında verilen sosyal yardımlarda 3. aşamanın başvuruları başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3. faz başvuruları hakkındaki duyuruyu Twitter hesabından yaptı. E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden talep bazlı başvuruların alınmaya başlanmasıyla, konuya dair ayrıntılar da hız kazandı. İşte, e-Devlet sosyal yardım parası başvuru ekranı....
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Twitter hesabından yaptığı açıklama; "Cumhurbaşkanımız'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden almaya başladık." dedi. Söz konusu ödemeler için başvurular T.C. Kimlik Numarasına göre alınacak.
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Koronavirüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılmıştır ve ilk 2 fazı tamamlanmıştır.
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3. fazda ise, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları alınmaya başlanmıştır.
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Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için,
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TC Kimlik Numarasının son hanesi;
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0 olan vatandaşların Pazartesi,
2 olan vatandaşların Salı,
4 olan vatandaşların Çarşamba,
6 olan vatandaşların Perşembe,
8 olan vatandaşların Cuma
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günlerinde başvuruları alınacaktır. Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.