1000 TL sosyal yardım (pandemi) E-Devlet sorgulama T.C Kimlik no ile nasıl yapılır? 3. faz başvuruları devam ediyor mu?
1000 TL sosyal yardım (pandemi) ödemeleri kapsamında başvuru yapan vatandaşlar E-Devlet sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağını internetten araştırıyorlar. Konu hakkında merak edilen bir diğer soru da 4. faz dönemine geçilip, geçilmeyeceği ile alakalıydı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3 ve 4. faz hakkında merak edilen soruları yanıtlarken, 3. faz döneminin dinamik bir süreç olacağı konusunda bilgi verdi. Peki 1000 TL sosyal yardım (pandemi) E-Devlet sorgulama T.C Kimlik no ile nasıl yapılır? 3. faz başvuruları devam ediyor mu? İşte merak edilen detaylar
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Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi gerçekleştirilebilecek.
1000 lira sosyal yardım başvurusu için belirli aşamalara dikkat etmek gerekecek.
İlk olarak bilinmesi gereken konu; sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı evden 3 kişi de başvursa sadece bir kişi destekten faydalanabilecek.
1000 TL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
Peki, bu şartları karşılayanlar sosyal yardım başvurusunu nasıl yapacak?
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1000 TL sosyal yardım başvurusu toplamda 3 adımdan oluşmaktadır. Başvuru ekranına sayfanın altından ulaşabilirsiniz.
İlk adımda TC Kimlik Numarası, isim soyisim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışııyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek.
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Bu işlemlerin ardından devam et butonuna basılacak.
Sonraki sayfada bilgiler kontrol edildikten sonra işlem tamamlanacak.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Üçüncü faz sosyal yardım programına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi altında bir sosyal koruma kalkanı paketi oluşturduklarını, bunun sosyal yardımlar, sosyal güvenlik, çalışma hayatı, sosyal hizmetler yönünün bulunduğunu belirtti.
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Selçuk, sosyal yardımların 3 faz halinde planlandığını, birinci fazda 2,1 milyon haneye ulaşıldığını ve bu hanelere 1000'er lira yardım yapıldığını dile getiren Selçuk, ikinci fazda da 2,3 milyon haneye ulaşıldığını, toplamda 4,4 milyon haneye yardım yapıldığını kaydetti.
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Faz 1 ve Faz 2 sosyal yardım programlarındaki hanelerin, Bakanlığın bütünleşik veri tabanında olan, dosyası bilinen, kamu kurum ve kuruluşlarının çeşitli internet sitelerine başvuran haneler olduğunu ifade eden Selçuk, "Ulaşamadığımız haneler kalmasın diye bir de internet üzerinden, e-devlet üzerinden bir başvuru başlattık. Orada da hem bir kısa form dolduruyorlar, form sonunda da biz bir değerlendirme yapıyoruz. Şu ana kadar e-devlete 6 milyonun üstünde başvuru aldık." diye konuştu.
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3. faz sosyal destek programına 6 milyonu aşkın başvuru yapıldı Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.
Başvuruları vakıflarımız değerlendiriyorlar. Çünkü bizim merkezden mahalledeki, ilçedeki o haneyi değerlendirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla genel olarak SGK açısından diğer kriterler açısından baktıktan sonra gönderilen 3 milyon kişinin başvurusu değerlendiriliyor. Ama peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık."
Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.
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"Mayıs ayı içinde ödemeler devam edecek"
Kısa çalışma ödeneğine yapılan başvuruya ilişkin bir soruya Selçuk, "Başvuru sayımız 3,5 milyonu geçti." yanıtını verdi.Değerlendirmeleri çok kısa bir sürede tamamladıklarını, 5 Mayıs'ta ödemelerin büyük bir çoğunluğunun yapıldığını ifade eden Selçuk, bunun dinamik bir süreç olduğunu, bir yandan ödemeler yapılırken bir yandan da yeni başvuru alındığını vurguladı.
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Selçuk, "Başvuru geç kalmışsa mayıs ayı içinde ödemeler devam edecek." dedi.Kısa çalışma ödeneğinde başvuru sürecinin nasıl ilerlediğine yönelik soru üzerine Selçuk, salgın süreci harici dönemlerde normalde firmalardan daha kapsamlı belgeler istendiğini, İŞKUR'un da iş yerlerini ziyaret ederek hem mali analiz tabloları hem de bordrolar üzerinden detaylı bir inceleme yaptığını anlattı.
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Salgınla mücadelede süreci hızlandırmak adına Meclis'te kanun değişikliğinin yapıldığını anımsatan Selçuk, iş yerlerine kolaylık sağlanması açısından ilk önce ödemeleri sonrasında uygunluk tespitini yaptıklarını ifade etti. Selçuk, ödeme yapıldıktan sonra yanlış beyanın tespit edilmesi halinde ise ilerleyen zamandan çalışandan değil işverenden mahsuplaşılacağı, iş yerlerinin zaten büyük bölümünün genelgeyle kapatılması sebebiyle bu oranın düşük olacağı değerlendirmesini yaptı.
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Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneğinde 450 gün prim ödeme ve son 60 gün çalışma şartının bulunduğuna işaret ederek, başvurular içinde bu şartı karşılayamama oranının yüzde 25 olduğunu aktardı.
Bu durumdaki kişilerin de "Nakdi Ücret Desteği" olarak adlandırılan ücretsiz izin desteği uygulamasından yararlanabileceğini belirten Selçuk, böylelikle bütün çalışmaları korumayı hedeflediklerini söyledi.