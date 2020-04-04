1000 TL sosyal yardım E-Devlet sorgulama ekranı.. Kimler yardımdan otomatik faydalanacak

1000 TL sosyal yardım parası için süreç resmen başladı. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak olan 1000 lira yardım, E-Devlet üzerinden de sorgulanabilecek. Sosyal yardım alacak olan olan vatandaşlar, 1000 lira yardım parasını PTT aracılığıyla çekebilecek. Belirli kriterlere uyan kişilerin faydalanabileceği 1000 TL yardım, 2022 ve 3294 sayılı kanunlardan faydalanarak devletten sosyal destek alan 2 milyon vatandaşı ilgilendirecek. Peki, 1000 lira yardımdan kimler yararlanacak ve sosyal yardım kimlere verilecek? İşte, resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre detaylı bilgiler



1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?



1000 TL sosyal yardım parası, bu haktan yararlanan vatandaşların hesaplarına yatmaya başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından kriterleri hakkında bilgi verilen ve 2 milyon 111 bin kişinin faydalanacağı 1000 TL sosyal yardım parası için şartlar arasında, halihazırda 2022 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım alma koşulu yer alacak. Peki, 1000 TL yardım başvurusu ile sosyal yardım kimlere verilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler



