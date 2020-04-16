1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet sosyal yardım başvurusu
İkinci faz sosyal yardımlar başlıyor. Bu kapsamda ikinci fazda 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi destek verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ailelere yapılacak nakdi yardımın detaylarını açıkladı. Vatandaşlar da sosyal yardımdan yararlanmak için neler yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, sosyal yardım başvuru şartları neler? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu ve koronavirüsle mücadele için ikinci faz sosyal yardım programının detaylarını açıkladı. İkinci fazda halihazırda sosyal yardım alan ve birinci fazda dağıtılan 1000 TL'lik destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi destek verilecek. Yapılan yardımlarla, Koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatılacak. İşte, 1000 TL sosyal yardım hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
2
BİRİNCİ FAZ ÖDEMESİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" veya "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında düzenli merkezi sosyal yardım alan 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000'er lira ödeme yapıldı.
3
VATANDAŞLARA ELDEN ÖDEME
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında PTT şubelerinde yoğunluk oluşmaması ve önlemleri sekteye uğratmaması için ödemelerin elden teslim edilmesi kararlaştırıldı.
4
POLİSLERLE ÖDEME
Bu çerçevede, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca başlatılan uygulama kapsamında, bekçi ve polis ekipleri refakatinde PTT görevlileri, yardımları ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıyor.
5
İKİNCİ FAZ ÖDEMELERİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilk etapta verilen 1000'er liralık destekten faydalanmamış, ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er lira nakdi destek verileceğini açıkladı.
6
Buna göre birinci faz sosyal yardım programı kapsamında 2 milyon 111 bin haneye verilen 1000'er lira nakdi sosyal destek programının ikinci fazında, 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er lira destek verilecek.
7
ÜÇÜNCÜ FAZ HAZIRLIKLARI
Vatandaşların herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadan yardımlar belirlenen ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim edilecek. Koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş ihtiyaç sahibi tüm kesimlere ulaşmak amacıyla sosyal yardımlarda 3. faz hazırlıkları da Bakanlıkça sürdürülüyor.
8
YARDIMDAN KİMLER YARARLANACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilk etapta verilen 1000'er liralık destekten faydalanmamış, ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er lira nakdi destek verileceğini açıkladı. İkinci faz yardımlar için başvuruya gerek yokken, üçüncü faz yardımlar için e-Devlet'ten online başvurular alınacak ve yardımlar başvuruların değerlendirilmesinin ardından başlayacak.
9
SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.