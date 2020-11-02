1000 TL sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgulama ekranı: Pandemi yardımı sonuçları T.C kimlik no ile e-Devlet'ten nasıl öğrenilir?
1000 TL sosyal yardım (pandemi yardımı) hakkında internetten bilgi alımı devam ediyor. Sürecin hem başvuru hem de sonuç ekranını takip etmek isteyen vatandaşlar E-Devlet'ten işlemin nasıl gerçekleştirileceğini araştırıyorlar. Pandemi yardımları geçtiğimiz aylarda yapılan açıklama ile süreci dinamik hale getirilmiş ve Faz 3. dönemi devam etmekte olan bir süreç olarak açıklanmıştı. Peki T.C kimlik numarası ile başvuru ve sonuç sorgulama işlemleri nasıl gerçekleştiriliyor? İşte detaylar
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1000 TL sosyal yardım ödemelerindeki son durumu merak eden vatandaşlar hem başvuru hem de sonuç sorgulama ekranlarındaki güncel durumu takip ediyorlar. 3. faz ödemeleri ve başvurları devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 5 nakdi sosyal destek programı kapsamında ekim ayında 99 milyon lira ödeme yapacaklarını bildirdi. Bilindiğini üzere 3. faz dönemi dinamik bir dönem olarak açıklanmış ve 4. faz yerine başvuruların 3. faz döneminden devam edeceği duyurulmuştu. Peki E-Devlet sosyal yardım sorgulama ve başvuru ekranlarının linkleri nedir? İşte sorgulama ve başvuru ekranı detayları
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NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.
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SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: (İzmir'deki deprem) 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız
Bakan Selçuk "Sosyal yardım alanında geçen cuma 5 milyon lira kaynak aktarmıştık AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödeneklerine ilaveten. İnşallah bugün bir 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız." dedi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yle düzenlediği basın toplantısında, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini hatırlattı.
Depremin ardından 58. saatte İdil'in, 65. saatte de Elif'in kurtarıldığını aktaran Selçuk, "Onların kurtarılması ümitlerimizi kuvvetlendirdi. Bütün vatandaşlarımız kurtarılana kadar biz bu çabanın içinde olacağız." ifadesini kullandı.
Selçuk, bakanlık olarak psikososyal destekten sorumlu olduklarını belirterek şöyle konuştu:
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Şimdiye kadar 1500'e kadar vatandaşla görüşüldüğünü ve psikososyal desteğe ihtiyacı olan herkesle görüşmeye devam edeceklerini vurgulayan Selçuk, "Sosyal yardım alanında geçen cuma 5 milyon lira kaynak aktarmıştık AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödeneklerine ilaveten.
İnşallah bugün bir 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız. İlerleyen zamanlarda da bu kaynakları hasar tespit çalışmalarına bağlı olarak da güncelleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Selçuk, çocuk evlerinde, engelli bakım merkezlerinde ve huzurevlerinde İzmir'de 560 çocuğa, 100 kadına, 1200 engelliye ve 3500 yaşlıya hizmet verdiklerini, bu merkezlerde yaralı bulunmadığını, onların sağlığı ve güvenliği için çalıştıklarını dile getirdi.
"Kreşlerimiz ve anaokullarımız öncelendi"
Kreşler ve anaokulları hakkında da bilgi veren Selçuk, "Kreşlerimiz ve anaokullarımız da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından öncelendi. Hasar tespiti tamamlanmış olan kreşlerimiz ve anaokullarımız hizmetlerine devam edecekler. Öncelikli olarak onların hasar tespitleri yapılacak." dedi.
Selçuk, yurtlarda barınma imkanının sağlandığını belirterek, "Kamu misafirhanelerinde 7 bini aşkın kapasitemiz var. Bu rakam daha da artırılacak ihtiyaca göre. Kış geliyor, vatandaşlarımızı yurtlarda kalmaya yönlendiriyoruz. Yurtlarda psikososyal destek hizmetlerimiz devam edecek." diye konuştu.
Kültürpark Fuar alanında 11 bin 500 metrekarelik ayni yardım deposu bulunduğunu bildiren Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu depoda şu anda 300'ü aşkın personelimiz çalışıyor. Depoya ayni yardımları gönderen belediyelerimize, şirketlerimize çok teşekkür ediyoruz. Ulaşan ayni yardımları kayıt altına alıyoruz. Sahada yaptığımız ihtiyaç tespitlerine göre de hızla yerlerine ulaştırıyoruz. Dolayısıyla bütün ayni yardımların dağıtımını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda gerçekleştirmekteyiz. Ayni yardım gönderecek vatandaşlarımızdan ve kurumlarımızdan ikinci el malzeme bağışını bu kapsamda yapmamalarını rica ediyorum. Biz vatandaşlarımıza birinci el malzeme bağışı ulaştırmaya gayret ediyoruz."
Zehra Zümrüt Selçuk, hep birlikte tüm yaraların sarılacağının altını çizerek, "Rabbim hepimizi afetten korusun. Devletimiz her daim vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.