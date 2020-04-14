1000 TL sosyal yardım başvuru formu nereden doldurulur? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?
Corona virüsü salgınının ekonomik etkilerini azalatmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmak için devletin sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. İlk olarak geçtiğimiz haftalarda iki milyondan fazla haneye 1.000 TL sosyal yardım yapılmış, bu ödemeler PTT şubeleri aracılığıyla vatandaşlara yapılmıştı. Şimdi ise ikinci ve üçüncü faz sosyal yardım ödemelerinin ne zaman yapılacağının yanı sıra sosyal yardımdan yararlanmak için aranan şartlar da merak ediliyor. Peki, 1000 TL sosyal yardım başvuru formu nereden doldurulur? Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde, 'Düzenli Merkezi Sosyal Yardım'dan yararlanan vatandaşlar için, ikinci ve üçüncü kez sosyal yardım yapılması bekleniyor. Söz konusu yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar da sosyal yardım almak için başvuru formu doldurup doldurmayacaklarını ve neler yapmaları gerektiğini araştırıyor. İşte, 1000 TL sosyal yardım hakkında merak edilenler...
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İLK ÖDEME YAPILDI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" veya "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında düzenli merkezi sosyal yardım alan 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000'er lira ödeme yapıldı.
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ELDEN ÖDEME
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında PTT şubelerinde yoğunluk oluşmaması ve önlemleri sekteye uğratmaması için ödemelerin elden teslim edilmesi kararlaştırıldı.
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POLİS VE BEKÇİLER REFAKAT EDİYOR
Bu çerçevede, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca başlatılan uygulama kapsamında, bekçi ve polis ekipleri refakatinde PTT görevlileri, yardımları ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıyor.
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SOSYAL YARDIM TEKRARLANIYOR
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilk etapta verilen 1000'er liralık destekten faydalanmamış, ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er lira nakdi destek verileceğini açıkladı.
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İKİNCİ FAZ YARDIM
Buna göre birinci faz sosyal yardım programı kapsamında 2 milyon 111 bin haneye verilen 1000'er lira nakdi sosyal destek programının ikinci fazında, 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er lira destek verilecek.
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ÜÇÜNCÜ FAZ HAZIRLIKLARI
Vatandaşların herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadan yardımlar belirlenen ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim edilecek. Koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş ihtiyaç sahibi tüm kesimlere ulaşmak amacıyla sosyal yardımlarda 3. faz hazırlıkları da Bakanlıkça sürdürülüyor.
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KİMLER YARARLANACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilk etapta verilen 1000'er liralık destekten faydalanmamış, ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er lira nakdi destek verileceğini açıkladı. Birinci faz sosyal yardım programı kapsamında geçen hafta 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira nakdi destek verildiğini anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:
"Söz konusu destek programının 2. fazının başlayacağı müjdesini sayın Cumhurbaşkanımız dün kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda 2. fazda, halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1000 liralık destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi destek vereceğiz. 1. fazda olduğu gibi vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek."
Bakan Selçuk, Bakanlık olarak önceliklerinin, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşları desteklemek olduğunu vurgulayarak sosyal yardımlarda 3. fazın da hazırlıklarının yapıldığını bildirdi.
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SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.