1000 TL sosyal destek parası nasıl sorgulanır? E devlet Pandemi destek 3. faz başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Pandemi sosyal destek talebi e devlet üzerinden alınmaya devam ederken başvuruda bulunan vatandaşların gözü kulağı sonuçlarda. E-Devlet üzerinden yapılan 1000 TL sosyal destek başvurusu başvuru sahibinin TC kimlik numarasının son rakamına göre gerçekleştiriliyor. 5 Mayıs itibariyle 2.5 milyon aileye 1000 TL değerinde pandemi sosyal yardım ödemesinin yapıldığı duyurulmuştu. Kendilerinin sosyal destek başvurusunun olumlu sonuç sonuçlanmayacağını merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Yapılan açıklamaya göre başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. Peki, 1000 TL sosyal destek yattı mı, sonuçlar nasıl sorgulanır? Pandemi 3. faz ne zaman açıklanacak?