1000 TL sosyal destek parası nasıl sorgulanır? E devlet Pandemi destek 3. faz başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Pandemi sosyal destek ödemelerin gerekli şartları taşıyan ve taleplerini başarılı bir şekilde gerçekleştiren vatandaşlara ödeniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak 3. faz 1000'er lira nakdi destek ödemeleri için başvuruların e Devlet üzerinden alınmasının ardından başvurularını yapanların gözü e devlet pandemi destek sorgulama ekranına çevrildi. Çok sayıda vatandaş, pandemi sosyal destek ödemelerinin ne zaman sonuçlanacağını ve ödeneceğini araştırıyor. İşte, 1000 TL sosyal destek parası nasıl sorgulanır sorusunun yanıtına yönelik, E devlet Pandemi destek 3. faz sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Pandemi sosyal destek talebi e devlet üzerinden alınmaya devam ederken başvuruda bulunan vatandaşların gözü kulağı sonuçlarda. E-Devlet üzerinden yapılan 1000 TL sosyal destek başvurusu başvuru sahibinin TC kimlik numarasının son rakamına göre gerçekleştiriliyor. 5 Mayıs itibariyle 2.5 milyon aileye 1000 TL değerinde pandemi sosyal yardım ödemesinin yapıldığı duyurulmuştu. Kendilerinin sosyal destek başvurusunun olumlu sonuç sonuçlanmayacağını merak eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Yapılan açıklamaya göre başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. Peki, 1000 TL sosyal destek yattı mı, sonuçlar nasıl sorgulanır? Pandemi 3. faz ne zaman açıklanacak?
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Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.
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PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA
Pandemi sosyal yardım başvuru işlemi gibi başvuru sonuçları da e Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak
E-Devlet üzerinden yapılan duyuruda başvuruların başvuru sahibinin TC kimlik numarasının son rakamına göre alınacağı belirtildi.
Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesi; 0 olan vatandaşların Pazartesi, 2 olan vatandaşların Salı, 4 olan vatandaşların Çarşamba, 6 olan vatandaşların Perşembe, 8 olan vatandaşların Cuma günlerinde başvuruları alınacak.
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Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.