1000 TL pandemi yardımı (sosyal yardım) başvuru ekranı: E-Devlet sosyal yardım sorgulama ekranı
Sosyal yardım 3.faz başvuruları devam ediyor. Vatandaşlar 1000 TL pandemi yardımı başvuruları için E-Devlet'ten işlem yapabiliyorlar. Ayrıca sosyal yardım sonuçları gene E-Devlet ekranından sorgulanabiliyor. İşte 1000 TL pandemi yardımı detayları başvuru ve sonuç sorgulama ekranı..
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Hane başına 1000'er lira desteği içeren Faz 3'teki başvuruların e-devlet üzerinden alınmasıyla birlikte, sosyal yardım almak isteyen vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Vatandaşlar, 1000 lira olarak belirlenen pandemi sosyal yardımından yararlanıp yararlanamayacaklarını sorguluyor. Öte yandan söz konusu yardım parası için online başvurularını tamamlayan vatandaşlar da sonuçların ne zaman açıklanacağını ve yardım paralarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. İşte, 3. faz pandemi sosyal yardım başvuruları hakkında ayrıntılar...
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Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
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NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. faz döneminin dinamik bir dönem olacağını ve diğer aşamalar gibi başlayıp bitmeyeceğini açıkladı.
1000 TL sosyal yardım başvurusu toplamda 3 adımdan oluşmaktadır. Başvuru ekranına sayfanın altından ulaşabilirsiniz.
İlk adımda TC Kimlik Numarası, isim soyisim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışııyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek.
Bu işlemlerin ardından devam et butonuna basılacak.
Sonraki sayfada bilgiler kontrol edildikten sonra işlem tamamlanacak.
Pandemi 3. Faz sonuçları, E-Devlet üzerinden müracaatlarını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara tahsis edilen pandemi sosyal destek ödemeleri, 1000 TL olarak hesaplara yatırılacak.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.
Yapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine aylık 400 TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 800 TL destek verdiklerini belirterek, 24 bin ailenin sahibinin hesabına 16,9 milyon yatıracaklarını söyledi.Asker çocuklarına 284 bin TL destekMuhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarını da yüzde 50 artırarak 100 TL'den 150 TL'ye çıkardıklarını anımsatan Bakan Selçuk, “2 aylık periyotlarla 300 TL düzenli nakdi yardım yapıyoruz. Bu kapsamda bu ay 1.200 ihtiyaç sahibine, 284 bin TL ödeme yapacağız” bilgisini verdi.
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Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları yatırılmaya başlıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Selçuk, eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarının, hesaplara yatırılmaya başlanacağını bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarının bugün itibarıyla vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanacağını bildirdi.
Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını, bu kapsamda toplamda 991 milyon lira ödeme gerçekleştireceklerini açıkladı.
Evde bakım hizmeti ödemeleri yarın başlayacak
Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 534 bin engelli vatandaşın yararlanacağını belirten Selçuk, bu kapsamda toplam 825 milyon lira ödeme yapılacağını ifade etti.
Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerin 4-9 Eylül tarihlerinde PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlatan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 5 Eylül itibarıyla gerçekleşmeye başlayacağını kaydetti.
Bakan Selçuk, ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.