1000 TL pandemi yardımı sonuç sorgulama ekranı: Sosyal yardım başvuruları devam ediyor mu? E-Devlet başvuru ekranı ve 3. faz detayları

e-Devlet'te en çok 'Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu' sorgulandı Kovid-19 salgını sürecinde e-Devlet Kapısı'nda aylık ortalama kullanım 500 milyona yükseldi. e-Devlet Kapısı'nda bu yılın mayıs sonu itibarıyla en fazla kullanılan hizmet, "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" sorgulaması oldu.



Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aylık kullanım ortalaması 300 milyondan 500 milyona yükselen e-Devlet Kapısı'nda en fazla yararlanılan hizmet 90 milyon 836 bin 765 ile "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" sorgulaması oldu.



Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından yönetilen e-Devlet Kapısı, kamu hizmetlerinin tek bir noktada, basit, sade ve anlaşılır bir dille vatandaşlara, iş dünyasına ve diğer kamu kurumlarına elektronik ortamda sunulması amacıyla kurulmuştu.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yapılan çalışmalar sonucu 1 Haziran itibarıyla 659 kurumun 5 bin 66 hizmeti e-Devlet Kapısı'ndan sunulmaya başlandı. Böylece Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) kapsamında kamu kurumlarının çevrimiçi sunabilecekleri hizmetlerin yüzde 97'si buraya entegre edildi.



Entegrasyon çalışmaları sadece kamu kurumlarıyla sınırlı kalmadı, belediyeler, üniversiteler, kamu hizmeti sunan elektrik, doğal gaz, telekomünikasyon firmalarıyla da çalışmalar sürüyor.



Geçen yıl tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde, doğal gaz ve elektrik abonelik ile fesih başvuruları e-Devlet Kapısı'na taşındı.



Dijital dönüşümde e-Devlet kilit konumunda



Küresel salgın döneminde kamu kurumları, memurlar aracılığıyla vatandaşlara verdikleri hizmetleri, bu süreçte elektronik ortamdan verme arayışı içine girdi.



Ayrıca salgın sürecinde bu tür taleplerin normal hizmet geliştirme sürecinden daha hızlı bir şekilde karşılanması gereği ortaya çıktı.