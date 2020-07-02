1000 TL pandemi yardımı sonuç sorgulama ekranı: E-Devlet sosyal yardım başvuru ekranı ve 3. faz detayları
1000 TL pandemi sonuç sorgulama ekranı, başvuru işlemlerini gerçekleştirenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. E-Devlet başvuru ekranı üzerinden alınan pandemi sosyal destek parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hane başına 1000'er lira olarak ödeniyor. 3. faz sosyal destek başvuru sonuçları T.C kimlik numarası online olarak bir kaç adımda sorgulanıyor. İşte, 3. faz pandemi destek parası sonuçları hakkında ayrıntılar.
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3. faz sosyal yardım desteği sonuçları E-Devlet'ten nasıl öğrenilir? Pandemi sosyal yardım desteği sorgulama sayfası internette detayları ilgi gören konular arasında yer alıyor. 1000 TL sosyal yardım başvuruları e devlet üzerinden alınıyor. 1. ve 2. faz sosyal yardım desteğinden faydalananlar, kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar haricindeki vatandaşlar, 3. faz sosyal yardım başvuruları şartlarını ve e-Devlet üzerinden başvuru şartlarını araştırıyorlar. İşte 1000 TL pandemi yardımı sonuç sorgulama ekranı ve detaylar
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya dair yaptığı açıklamada, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi.
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Pandemi sosyal yardım başvuru işlemi gibi başvuru sonuçları da e Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.
E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,, binlerce kişinin başvuruda bulunduğu sosyal yardımlarla ilgili açıklamada bulundu. Faz 1 ve Faz 2 sosyal yardım programlarındaki hanelerin, Bakanlığın bütünleşik veri tabanında olan, dosyası bilinen, kamu kurum ve kuruluşlarının çeşitli internet sitelerine başvuran haneler olduğunu ifade eden Selçuk, "Ulaşamadığımız haneler kalmasın diye bir de internet üzerinden, e-devlet üzerinden bir başvuru başlattık. Orada da hem bir kısa form dolduruyorlar, form sonunda da biz bir değerlendirme yapıyoruz. Şu ana kadar e-devlete 6 milyonun üstünde başvuru aldık." diye konuştu.
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Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.
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Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak
E-Devlet üzerinden yapılan duyuruda başvuruların başvuru sahibinin TC kimlik numarasının son rakamına göre alınacağı belirtildi.
Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için,
TC Kimlik Numarasının son hanesi;
0 olan vatandaşların Pazartesi,2 olan vatandaşların Salı,4 olan vatandaşların Çarşamba,6 olan vatandaşların Perşembe,8 olan vatandaşların Cumagünlerinde başvuruları alınacak.
Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
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e-Devlet'te en çok 'Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu' sorgulandı
Kovid-19 salgını sürecinde e-Devlet Kapısı'nda aylık ortalama kullanım 500 milyona yükseldi. e-Devlet Kapısı'nda bu yılın mayıs sonu itibarıyla en fazla kullanılan hizmet, "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" sorgulaması oldu.
Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aylık kullanım ortalaması 300 milyondan 500 milyona yükselen e-Devlet Kapısı'nda en fazla yararlanılan hizmet 90 milyon 836 bin 765 ile "Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu" sorgulaması oldu.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından yönetilen e-Devlet Kapısı, kamu hizmetlerinin tek bir noktada, basit, sade ve anlaşılır bir dille vatandaşlara, iş dünyasına ve diğer kamu kurumlarına elektronik ortamda sunulması amacıyla kurulmuştu.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, yapılan çalışmalar sonucu 1 Haziran itibarıyla 659 kurumun 5 bin 66 hizmeti e-Devlet Kapısı'ndan sunulmaya başlandı. Böylece Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) kapsamında kamu kurumlarının çevrimiçi sunabilecekleri hizmetlerin yüzde 97'si buraya entegre edildi.
Entegrasyon çalışmaları sadece kamu kurumlarıyla sınırlı kalmadı, belediyeler, üniversiteler, kamu hizmeti sunan elektrik, doğal gaz, telekomünikasyon firmalarıyla da çalışmalar sürüyor.
Geçen yıl tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde, doğal gaz ve elektrik abonelik ile fesih başvuruları e-Devlet Kapısı'na taşındı.
Dijital dönüşümde e-Devlet kilit konumunda
Küresel salgın döneminde kamu kurumları, memurlar aracılığıyla vatandaşlara verdikleri hizmetleri, bu süreçte elektronik ortamdan verme arayışı içine girdi.
Ayrıca salgın sürecinde bu tür taleplerin normal hizmet geliştirme sürecinden daha hızlı bir şekilde karşılanması gereği ortaya çıktı.