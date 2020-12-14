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HaberlerEkonomi Haberleri1000 TL pandemi yardımı ödeme sorgulama ve başvuru (E-Devlet) ekranı.. Sosyal yardım başvuru sonucu nasıl öğrenilir?
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 12:18 | 

1000 TL pandemi yardımı ödeme sorgulama ve başvuru (E-Devlet) ekranı.. Sosyal yardım başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

1000 TL pandemi ödemesi ve başvurularında süreç devam ederken, sosyal yardım detayları merak ediliyor. Başvuruların E-Devlet'ten T.C Kimlik numarası ile yapıldığı süreçte sonuç sorgulama ve başvuru ekranları E-Devlet aracılığı ile sorgulanabiliyor.. Sosyal yardım ödemeleri devam ederken 1000 TL pandemi başvuruları sürüyor. 3. Faz başvuruların devam ettiği sosyal yardımlarda başvuru ve sonuç sorgulama ekranları internette detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiğini üzere 3. faz dönemi dinamik bir dönem olarak açıklanmış ve 4. faz yerine başvuruların 3. faz döneminden devam edeceği duyurulmuştu. Peki E-Devlet sosyal yardım sorgulama ve başvuru ekranlarının linkleri nedir? İşte sorgulama ve başvuru ekranı

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Pandemi sosyal yardım başvurusu alınmaya devam ediliyor. 1000 TL pandemi destek başvurusu devam ederken başvuru işlemlerini tamamlayanlar içinse sorgulama ekranı erişime açılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu desteğe ek olarak pandemi bakım ücreti desteği için de düğmeye basıldığını duyurdu. Peki, 1000 TL pandemi destek başvurusu kapsamında 1. fazda 2.1 milyon haneye, 2. fazda 2,3 milyon haneye nakdi destek sağlanan sürecin 3. faz başvurusu ve sorgulaması nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına, kamu işçileri, memurlar, emekliler, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurabiliyor. Nisan ayından bu yana devam eden Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvuruları e-devlet kapısı üzerinden alınıyor. Yapılan ilk iki yardımdan yararlanmayan kişilerin başvuru yapabileceği sosyal yardım başvurusu için henüz başvuru yapmayan pek çok vatandaş, başvuru için gerekli şartları sorguluyor. İşte, Pandemi 1000 TL sosyal yardım başvurusu hakkında ayrıntılar...

3NASIL BAŞVURU YAPILIR
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NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Ancak yoğunluğun önüne geçebilmek için TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.

4SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR
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SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

5BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR
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BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

6Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: SGK olarak halen 19 ayrı teşvik ve destek programını yürütüyoruz.
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Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: SGK olarak halen 19 ayrı teşvik ve destek programını yürütüyoruz.

Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SGK olarak halen 19 ayrı teşvik ve destek programını yürütüyoruz. Teşvik ve desteklerimizden 1,7 milyon iş yerimiz ve 11 milyon sigortalı çalışanımız yararlanıyor." dedi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen ile OSTİM Teknik Üniversitesi tarafından çevrim içi düzenlenen "Kamu Yönetimi ve Kalkınma/Yeni Bir Güç Birliği Arayışı" kongresine katıldı.

Kalkınmanın uzun yıllar boyunca somut ve maddi anlamda büyümeyle yani ekonomik kalkınmayla özdeşleştirildiğini belirten Selçuk, ancak ekonomik kalkınmanın tek başına yeterli olmadığı ve tek başına bir hedef olmaması gerektiğinin zaman içinde anlaşıldığını söyledi.

Ekonomik kalkınmanın ancak sosyal kalkınmayla mümkün olabileceğini dile getiren Selçuk, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın İnsani Gelişme Endeksi'nin de bu anlayışla orya çıktığını vurguladı. Türkiye'nin son 18 yılda insani gelişme endeksinde dikkat çekici bir ilerleme kaydettiğini ifade eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Ülkemiz 2002'de BM normlarına göre 'Orta İnsani Gelişme' seviyesinde yer almaktaydı. Ortalama yaşam beklentisinden bebek ölümlerine, kız çocuklarının okullaşma oranlarından teknokent ve üniversite sayılarına kadar insani gelişmeyi gösteren pek çok istatistikte ciddi iyileşmeler sağladık. Bu sayede 2009'dan itibaren 'Yüksek İnsani Gelişme' seviyesine yükseldik. Geçen yıl açıklanan 2018 yılı verileriyle ise tarihimizde ilk defa 'Çok Yüksek İnsani Gelişme' seviyesine ulaştık. İnsani gelişme seviyesini en hızlı yükselten dokuzuncu ülke olduğumuzu ayrıca vurgulamak isterim."

8Kamu görevlileri sendikacılığına işlerlik kazandırdık
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"Kamu görevlileri sendikacılığına işlerlik kazandırdık"

Selçuk, bugün kamu yönetiminin ekonomideki temel rolünün düzenleme, denetleme, haksız rekabeti önleme olduğu fikrinin genel kabul gördüğüne dikkati çekerek şunları söyledi:

"Biz 18 yıldır, ekonomik büyümeye temel oluşturacak pek çok yasal düzenlemeyi hayata geçirdik. Ülkemizdeki çalışma mevzuatını 12 Eylül darbe yönetiminin baskıcı anlayışından kurtardık, AB normları ve ILO Sözleşmelerine uygun olarak yeniden düzenledik. Müstakil İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu getirdik. Sendikal örgütlülüğün önünü açmak için kamu görevlileri sendikacılığına işlerlik kazandırdık. 2010 Anayasa Referandumu ile kamu görevlilerinin mali ve sosyal hakları için toplu sözleşme imkanı getirdik. Aslında çalışma hayatına dair bu saydığım düzenlemelerin temelinde, hükümetlerimizin sosyal diyaloğa verdiği önem yatmakta. Çünkü kamu yönetimi olarak işçi, memur ve işveren kesimleriyle çalışma hayatının aktörüyüz."

Beşer yıllık dönemleri kapsayan kalkınma planlarının 1963'ten itibaren uygulandığını anımsatan Selçuk, 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'nın uygulandığını vurguladı.

Planlamanın ayrı bir şey o planı hayata geçirmenin ise başka bir şey olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Genel Sağlık Sigortası'nı bu noktada size çok çarpıcı bir örnek olarak vermek istiyorum. 1963'teki 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı'ndan itibaren tüm Türkiye nüfusunu içine alacak ve kapsamlı bir sağlık güvencesi sunacak bir sistem kurulması hedefi konuyor. Hamdolsun, Sosyal Güvenlik Reformu sonrası Genel Sağlık Sigortası Sistemi'ni kurabilmek milletimizin teveccühünü alan Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetlerimize nasip olmuştur." diye konuştu.

"Vatandaşlara 42 milyar lira maddi destek"

Kovid-19 salgını sürecinin, ekonomik kalkınma ile sosyal kalkınma bağının sağlam kurulması gerektiğini kendilerine gösterdiğini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, anayasamızdaki 'sosyal devlet' kavramının karşılığı olarak kurulmuş bir bakanlık. Sosyal Koruma Kalkanımız çerçevesinde faaliyetlerimizi Çalışma Hayatı, Sosyal Güvenlik, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlar olmak üzere dört ana başlıkta topladık. Sosyal Koruma Kalkanı ile Kovid-19 salgınında vatandaşlarımıza doğrudan sağladığımız maddi desteğin toplam tutarı 42 milyar liraya yaklaştı. Bakanlık olarak kimsenin, kimsesiz olduğunu hissetmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz de. Bu başarıda en büyük pay elbette, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatımız, bağlı ve ilgili kuruluşlar olmak üzere 28 hizmet birimimiz, 81 ilimizde toplam 243 il müdürlüğümüz ve 94 bin personelimizindir. Tüm çalışma arkadaşlarıma bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum."

Kamu idaresinin tüm kademesinde vatandaşa hizmet odaklı bir anlayışı etkin kıldıklarını ifade eden Selçuk, "Stratejik yönetim ve stratejik planlama anlayışını getirdik. Her kamu kurumu ve kuruluşunun sunduğu her hizmet için hizmet standartlarını tanımladık. İktidara geldiğimiz 2002'de 2,5 milyon kamu personeli mevcut iken, bugün 4 milyon kamu personeliyle vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Sadece niceliksel olarak değil, niteliksel olarak da kamu personel sistemimizi geliştirmeyi hedefledik. Son 18 yılda, din görevlisi sayımızı yüzde 70, öğretmen sayımızı yüzde 69, doktor sayımızı yüzde 175, hemşire sayımızı yüzde 365, uzman, müfettiş gibi kariyer meslek mensubu sayımızı yüzde 350 artırdık. Bu artışlar sayesinde bugün kamu hizmetlerini halkımıza çok daha etkin ve yaygın bir şekilde ulaştırabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Teşvik ve desteklerden 1,7 milyon iş yeri yararlanıyor"

Kamu yönetiminin ekonomik kalkınmaya vereceği en büyük desteğin ekonomik büyümeyi ve istihdamı artıracak teşvik ve destekleri sunmak ve programlar yürütmek olduğunu vurgulayan Selçuk, "Biz de istihdamı arttırmak üzere SGK olarak halen 19 ayrı teşvik ve destek programını yürütüyoruz. Teşvik ve desteklerimizden 1,7 milyon iş yerimiz ve 11 milyon sigortalı çalışanımız yararlanıyor. 2002'den bu yana uyguladığımız teşvik ve desteklerle istihdamı desteklemek için 216 milyar lira kaynak kullandık." dedi.

Selçuk, İŞKUR'un Aktif İşgücü Programları ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun standart ve belgeleriyle çağın getirdiği değişime ayak uydurarak nitelikli iş gücünü desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Bakan Selçuk, dijitalleşen dünyada kamu hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişim için bilişim altyapısının güçlendirildiğini, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Örneğin, 2002 öncesinde bir çalışanın emeklilik başvurusu yapmak için 11 farklı belgeyi toparlaması ve ortalama 120 gün beklemesi gerekiyordu. Bugün emeklilik işlemleri için tek bir dilekçe yetiyor. Ortalama bir hafta 10 gün içerisinde emeklilerimizin aylığını bağlıyoruz. Aynı şekilde Kovid-19 salgını döneminde bunun faydalarını sosyal yardımları vatandaşlara ulaştırmada gördük. e-Devlet uygulamaları arasında en çok kullanılan 10 hizmetten 5'i Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarına ait hizmetler."

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