1000 TL pandemi yardımı başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet T.C kimlik no ile sosyal yardım sonuç sorgulama sayfası.. 3. Faz pandemi yardımı son durum
1000 TL pandemi yardımı başvuruları 3.faz kapsamında E-Devlet'ten alınmaya devam ediliyor. Ayrıca vatandaşlar sosyal yardım başvuru sonuçlarını da E-Devlet ekranından T.C kimlik numarası ile sorgulama yapabiliyorlar. Konu hakkında hem başvuru işlemleri hem de sonuç sorgulama işlemleri hakkında vatandaşlar merak ettiği sorular mevcut.Peki 1000 TL sosyal yardımların ödemesinde son durum nedir? İşte detaylar
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Hane başına 1000'er lira desteği içeren Faz 3'teki başvuruların e-devlet üzerinden alınmasıyla birlikte, sosyal yardım almak isteyen vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Vatandaşlar, 1000 lira olarak belirlenen pandemi sosyal yardımından yararlanıp yararlanamayacaklarını sorguluyor. Öte yandan söz konusu yardım parası için online başvurularını tamamlayan vatandaşlar da sonuçların ne zaman açıklanacağını ve yardım paralarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. İşte, 3. faz pandemi sosyal yardım başvuruları hakkında ayrıntılar...
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Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. faz döneminin dinamik bir dönem olacağını ve diğer aşamalar gibi başlayıp bitmeyeceğini açıkladı.
1000 TL sosyal yardım başvurusu toplamda 3 adımdan oluşmaktadır. Başvuru ekranına sayfanın altından ulaşabilirsiniz.
İlk adımda TC Kimlik Numarası, isim soyisim, resmi ikamet adresi, doğum tarihi, medeni durumu, çocuk sayısı, telefon numarası, e-posta adresi, çalışma durumu, çalışııyorsa aylık toplam maaş, sosyal yardım alınıp alınmadığı, kirada oturup oturulmadığı ve oturuluyorsa aylık kira gideri miktarı, aylık fatura miktarları, hanede yaşayan toplam kişi sayısı, hanenin toplam aylık geliri, banka hesabının olup olmadığı gibi bilgiler talep edilecek.
Bu işlemlerin ardından devam et butonuna basılacak.
Sonraki sayfada bilgiler kontrol edildikten sonra işlem tamamlanacak.
Pandemi 3. Faz sonuçları, E-Devlet üzerinden müracaatlarını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara tahsis edilen pandemi sosyal destek ödemeleri, 1000 TL olarak hesaplara yatırılacak.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.
Yapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine aylık 400 TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 800 TL destek verdiklerini belirterek, 24 bin ailenin sahibinin hesabına 16,9 milyon yatıracaklarını söyledi.
Asker çocuklarına 284 bin TL destek
Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarını da yüzde 50 artırarak 100 TL'den 150 TL'ye çıkardıklarını anımsatan Bakan Selçuk, “2 aylık periyotlarla 300 TL düzenli nakdi yardım yapıyoruz. Bu kapsamda bu ay 1.200 ihtiyaç sahibine, 284 bin TL ödeme yapacağız” bilgisini verdi.
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Toplam 44 bin 384 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamını sağladık
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde, bugün ataması yapılan 209 kişi ile toplam 44 bin 384 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamının sağlandığını söyledi.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde, bugün ataması yapılan 209 kişi ile toplam 44 bin 384 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamının sağlandığını söyledi.
Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin atamaları için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda tören düzenlendi.
Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, ailelerle beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu cennet vatanı, vatan eden aziz şehitler ile vefat eden gazilere Allah'tan rahmet dileyen Selçuk, şehitlik ve gaziliğin ulvi makamlar olduğuna işaret etti.
Şehit yakınları ile gazileri kendi ailelerinden ayrı görmediklerini vurgulayan Selçuk, "Son 18 yıldır AK Parti hükümetleri olarak da eğitimden istihdama kadar birçok alanda sağladığımız destek ve hizmetlerle şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın her daim yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu sizlere olan, şehitlerimize ve gazilerimize olan vefa borcumuzun bir gereği." ifadelerini kullandı.
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"Sadece niceliği değil niteliği de arttırmayı hedefliyoruz"
Yeni tip koronavirüs salgını döneminde Bakanlık olarak çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:
"Sosyal güvenlik alanında aynı zamanda sosyal yardım ve sosyal hizmetlerde 4 alanda birçok tedbirleri hayata geçirdik ve şu ana kadar Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı da 35 milyar lirayı aşmış durumda. Yaptığımız bütün hizmetlerde, desteklerde temel hedefimiz hak temelli ve insan odaklı olması. Çünkü inanıyoruz ki insanı yaşatırsak devletimiz yaşayacak, vatanımız, ülkemiz ilelebet payidar olacak. Dolayısıyla sosyal korumaya dair her alanda sadece niceliği değil niteliği de arttırmayı hedefliyoruz. Bütün çalışmalarımızı, daha bütüncül daha sistematik bir yaklaşımla sürdürmekteyiz."
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2002'de kamuda istihdamda olan şehit yakını, gazi ve gazi yakınının sayısının 6 bin civarında olduğu belirterek, "Temmuz 2018'den bugüne Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde 4 bin 625 atama gerçekleştirdik. Bugün de 209 kardeşimizin atamasıyla beraber toplam 44 bin 384 şehit yakınız, gazi ve gazi yakınımızın kamuda istihdamını sağlamış olacağız." diye konuştu.
Konuşmanın ardından Bakan Selçuk'un butona basmasıyla 209 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi.