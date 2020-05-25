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HaberlerEkonomi Haberleri1000 TL pandemi yardımı başvuruları devam ediyor mu? Sosyal yardım başvurusu E-Devlet'ten nasıl yapılıyor?
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Ekonomi
Haber Giriş: 25 Mayıs 2020 - 12:51,

1000 TL pandemi yardımı başvuruları devam ediyor mu? Sosyal yardım başvurusu E-Devlet'ten nasıl yapılıyor?

1000 TL sosyal yardım 3. faz süreci dinamik bir şekilde devam ederken, başvuru yapmak isteyen vatandaşlar E-⁬Devlet'ten online bir şekilde başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. E-Devlet'ten sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır sorusu da uzun süredir internette en çok aranan konuların başında geliyor. T.C kimlik numarası ile yapılabilen pandemi yardımı başvuruları için basit bir kayıt işlemi ile başvuru yapılabiliyor. Peki 1000 TL pandemi yardımı başvuruları devam ediyor mu? Sosyal yardım başvurusu E-Devlet'ten nasıl yapılıyor?

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Pandemi sosyal destek başvurusu devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs pandemisi nedeniyle ihtiyacı olan kişilere temin edilen 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti. Milyonlarca kişinin beklediği 1000 TL sosyal yardım parası 3. faz başvuru sonuçları açıklanıyor. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapıyor. 1000 TL sosyal destek başvurusu takibi e Devlet sistemi üzerinden takip ediliyor. Pandemi sosyal yardım yattı mı? 1000 TL sosyal destek ödemeleri ne zaman verilir? Pandemi sosyal yardımı kimler alamıyor?

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Pandemi sosyal yardım başvuru işlemi gibi başvuru sonuçları da e Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖNBAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.

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Bakan Selçuk, belli kategorideki başvuruların değerlendirmeye alınmayacağına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar kimlerdi? Faz 1 ve faz 2'ye başvurup halihazırda 1000 lirayı vermiş olduklarımız. Hanesinde kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış olanlarla emekli başvurularını değerlendirmeye almayacağımızı belirtmiştik başvuru esnasında. Bu başvuru kategorilerini çıkardığımız zaman 6 milyonu aşkın başvurunun yaklaşık yüzde 60'ı değerlendirme dışı kalmış oldu. Dolayısıyla değerlendirmeye alınan 3 milyon kişinin başvurusunu da 1003 tane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfımız var, vakıflarımıza gönderdik.

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Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Aynı zamanda başvuru görüntüleme de yine bu sistem üzerinden yapılıyor.

PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURUSU VE BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

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