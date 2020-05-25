1000 TL pandemi yardımı başvuruları devam ediyor mu? Sosyal yardım başvurusu E-Devlet'ten nasıl yapılıyor?

Pandemi sosyal destek başvurusu devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs pandemisi nedeniyle ihtiyacı olan kişilere temin edilen 1000 TL sosyal yardım parası başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti. Milyonlarca kişinin beklediği 1000 TL sosyal yardım parası 3. faz başvuru sonuçları açıklanıyor. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapıyor. 1000 TL sosyal destek başvurusu takibi e Devlet sistemi üzerinden takip ediliyor. Pandemi sosyal yardım yattı mı? 1000 TL sosyal destek ödemeleri ne zaman verilir? Pandemi sosyal yardımı kimler alamıyor?