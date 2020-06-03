1000 TL pandemi yardımı başvuru ve sonuç sorgulama ekranı: Sosyal yardım desteği sonuçları E-Devlet'ten nasıl öğrenilir?

3. faz pandemi destek başvuru sonuçları açıklandı mı? sorusu ve sonuç sorgulama ekranı internette sıklıkla aranan konular arasında yer alıyor.



1000 TL sosyal yardım başvuruları e devlet üzerinden alınıyor. 1. ve 2. faz sosyal yardım desteğinden faydalananlar, kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneğinden ve kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar haricindeki vatandaşlar, 3. faz sosyal yardım başvurulanı tamamlayacaklar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuya dair yaptığı açıklamada, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi.